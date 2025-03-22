台南東山Hi咖迎春祭 24業者獲東山咖啡產地標章

在東山175休閒農業發展協會理事長郭雅聰（左起）指導下，南市農業局局長李芳林、台南市市長夫人劉育菁、東山區長張政郎學習沖泡東山咖啡。（記者楊金城攝）

2025/03/22 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕行銷國產台南東山咖啡，東山區公所今天（22日）在東山路外停車場舉辦東山Hi咖迎春祭，非常熱鬧，民眾參與就能對咖啡產業長知識，現場並頒發東山咖啡產地標章給24位咖啡農，區長張政郎表示，消費者只要認清東山咖啡產地標章，就能安心購買，東山在地咖啡豆、品質、食安有保障。

台南市咖啡種植面積近60公頃，東山區就占了54公頃，東山咖啡遠近馳名，3月這時咖啡產季剛結束，現在正是品嘗最新鮮最當季的東山咖啡。

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東山Hi咖迎春祭舉辦東山咖啡展售市集，匯集東山咖啡農業者迎接聞香而來的遊客，包括台南市市長夫人劉育菁、南市農業局局長李芳林、觀光旅遊局代理副局長鄭道立、東山175休閒農業發展協會理事長郭雅聰等人為活動開幕，搭配現場音樂與魔術表演炒熱氣氛。

現場各攤位咖啡莊園業者用自己熟悉的烘焙機去進行烘焙，並使用自家的沖泡器材沖煮出各種不同風味的咖啡，讓民眾與產地零距離，試飲各家咖啡找到最喜歡的，相當開心。

劉育菁現場體驗沖泡東山咖啡，並試飲各攤不同的咖啡，稱讚東山咖啡好喝名不虛傳；李芳林說，東山Hi咖迎春祭以咖啡展售市集為今年行銷東山咖啡的開始，緊接東山區農會在4-5月舉辦東山咖啡評鑑、11月東山咖啡節，一整年帶給民眾滿滿的東山咖啡饗宴。

現場還有教導民眾自己烘豆、磨豆和沖泡1杯專屬自己的咖啡，也有親子「玩咖」體驗活動，用咖啡豆裝飾生日蛋糕，氣氛歡樂，還能認識東山咖啡產業文化。

李芳林並頒發東山咖啡產地證明標章給24家合格業者，張政郎說，公所核發東山咖啡產地證明標章已邁入第6年，每年發1次，咖啡農有意願每年都可申請，今年24家業者合格，合格率達百分之百，獲得產地標章代表是東山在地生產的咖啡，藥檢食安合格，咖啡品質杯測須達80分以上，相當穩定。

台南市農業局局長李芳林（前左）頒發東山咖啡產地證明標章給24家合格咖啡農業者。（記者楊金城攝）

小朋友體驗用咖啡豆裝飾藝術。（記者楊金城攝）

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