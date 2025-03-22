台中首座社區零廢棄示範基地啟用 公老坪「桔屋-集吉屋」華麗轉身

環境部長彭啟明主持「桔屋-集吉屋」啟用典禮說，政府推動資源循環零廢棄，他見證社區源頭減量，這就是驅動力量。（記者張軒哲攝）

2025/03/22 19:11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區公老坪社區農村再生有成，居民將存放柑橘的資材室平房倉庫改造成為兼具環教功能的零廢棄小屋「桔屋-集吉屋」，今天由環境部長彭啓明主持啟用典禮，他說，政府推動資源循環零廢棄，他見證社區源頭減量，這就是驅動力量。

「桔屋」由山村居民與各界協力打造，今天啟用，環境部長彭啓明、立委蔡其昌與何欣純出席。彭啓明說，很多人都說是零廢棄是一個理想，現在多採焚化，但平均每人每天都產生一公斤多的垃圾，自己每天很努力減少製造垃圾，但還是有約0.4公斤垃圾量，太太也會協助計算，雖然努力宣導減量，但要發自於每個人出自於愛地球的心。

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彭啓明指出，他今天就是來見證公老坪社區的源頭解決，希望未來可以規畫一個生態系，打造台灣夠多有零廢棄的地方，希望台灣有更多地方結合地方創生與國科會等相關元素，能將公老坪這個示範點做起來。

何欣純說，不管中央還是地方，零廢棄理念實踐落實有階段性，重要的第一步就是從豐原公老坪桔屋開始。

這間環保小屋也是山區居民資源回收站，現場規劃「桔屋-集吉屋」導覽解說，並安排資源回收分類與積點系統操作示範，完整呈現社區零廢棄行動的具體實踐，展現公老坪社區邁向永續發展的重要里程碑。

公老坪產業發展協會理事長陸冠全說，基地原是存放柑橘的柑倉，柑橘栽培方式改變後，已無使用需求，透過這次與主婦聯盟和逢甲建築社造創生研究室的計劃，重新活化再利用成為社區的資源回收中心與環境教育教室，共同推動社區與環境的永續發展。

台中市豐原區公老坪社區居民將原本存放柑橘的資材室平房倉庫，改造成為兼具環教功能的零廢棄小屋「桔屋-集吉屋」。（記者張軒哲攝）

台中市首座社區零廢棄示範基地公老坪「桔屋-集吉屋」啟用。（記者張軒哲攝）

台中市豐原區公老坪社區居民將原本存放柑橘的資材室平房倉庫，改造成為兼具環教功能的零廢棄小屋「桔屋-集吉屋」。（記者張軒哲攝）

「桔屋-集吉屋」也是社區居民資源回收站。（記者張軒哲攝）

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