大溪、大園、中壢部分路段 4/1起實施路邊停車收費

桃園市政府交通公告大溪區、大園區、中壢區等多個路段路邊停車格將從4月1日起開始收費。圖為桃園市政府首頁。（圖擷取自桃園市政府網站）

2025/03/22 17:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通公告大溪區、大園區、中壢區等多個路段路邊停車格將從4月1日起開始收費，交通局停車管理課長巫秀堅表示，上述路段停車格被長期占用，實施收費停車以後，增加停車空間及停車格周轉率，故依照「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」規定辦理公告收費。

大溪區介壽路212巷等實施汽、機車停車位收費，收費時段為星期一至星期五，每日上午8點至下午6點，汽車停車每小時20元，以半小時計價；機車每小時10元，停車未達30分鐘免費。

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大園區及中壢區都是汽車停車格收費，大園區是華興路（中園街至和平西路）及中園街（華興路至新園街）等2條路段，收費時段為星期一至星期日，每日上午8點至下午6點，汽車停車每小時20元，以半小時計價；中壢區則是莒光路（杭州路至幸福街），收費時段為星期一至星期五，每日上午8點至下午6點，每小時20元，以半小時計價；另大園區收費路段在華興公園旁，由於假日遊客甚多，故採取星期一至星期日都收費方式。

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