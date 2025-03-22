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    新北「黑白切大賽」王惠美宣傳彰化健康豬 還推銷觀光工廠

    彰化縣長王惠美（圖左）北上參加新北舉辦的「黑白切大賽」，與新北市長侯友宜（圖中）、雲林縣長張麗善（圖右）同台推銷國產豬肉。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美（圖左）北上參加新北舉辦的「黑白切大賽」，與新北市長侯友宜（圖中）、雲林縣長張麗善（圖右）同台推銷國產豬肉。（彰化縣政府提供）

    2025/03/22 16:23

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕新北市今天舉辦「黑白切大賽」，彰化縣長王惠美也不缺席，王惠美強調，因為彰化縣是豬肉大縣，要吃豬肉就選「彰化健康豬」，彰化除了豬肉大縣，也是觀光工廠大縣，歡迎到彰化參觀觀光工廠。

    王惠美不久前才到台北市參觀大巨蛋，由台北市長蔣萬安接待解說，作為開發彰化交流道特定區規劃大巨蛋的參考；今天又北上參加新北「黑白切大賽」，與新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善同台，也聯手促銷國產豬肉。

    王惠美表示，彰化縣有推出「彰化健康豬」品牌，都有經過嚴格把關與認證，從毛豬飼養開始就要檢查飼料與毛髮，在屠宰的過程裡頭，也要由專業獸醫師檢查，就是要提供吃起來最放心，最安全的豬肉，目前在喜美及楓康超市全國各分店都可購買，買到吃到，更賺到健康。

    王惠美指出，彰化除了豬肉品質有保證，彰化也有15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈，可說是觀光工廠大縣。尤其今年10月將有2025台灣設計展在彰化登場，這是彰化第一次舉辦台灣設計展，目前正全力準備中，也邀請全國民眾一起來參加。

    彰化縣長王惠美（圖右三）北上參加新北舉辦的「黑白切大賽」，與新北市長侯友宜（圖右四）一起推銷國產豬肉。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美（圖右三）北上參加新北舉辦的「黑白切大賽」，與新北市長侯友宜（圖右四）一起推銷國產豬肉。（彰化縣政府提供）

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