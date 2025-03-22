雙北世壯運倒數1個多月 特約店家、商圈優惠沒消息

2025世界壯年運動會倒數1個多月，特約商店資訊至今還沒公佈。（記者林承鴻攝）

2025/03/22 16:25

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運倒數1個多月舉行，台北市長蔣萬安表示「關鍵是城市行銷」，但熱度仍未起，特約商店資訊至今都還沒公佈，民眾想在賽事期間來台北觀賽旅遊，預先安排購物行程也沒辦法，挨批宣傳不力。商業處表示，將於4月上旬於官網頁面正式公開資訊，優惠期間為5月1日到31日。

上世壯運官網查詢賽會活動，找不到特約商家和商圈的優惠資訊。市府去年10月推出首發應援特約店家優惠，集結14間品牌，但活動已於去年12月結束。台北市商業處表示，今年已募集超過2000間特約店家，涵蓋美食、娛樂、購物三大類別，於5月提供選手及民眾優惠。

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民進黨議員林亮君表示，宣傳期需要一定時間，感覺目前熱度都還沒起來，既然已經有超過2000家特約商家，那應該要盡快公佈優惠資訊，才能讓國內外旅客查詢，方便購物規劃及安排。林亮君表示，趁世壯運將相關的商家特色行銷出去，需要拉更長的宣傳期，但市府卻感覺還沒準備好，不曉得在做什麼，將特約優惠期間提早和延長，可以疊加整個賽事的宣傳，發揮最大效益，不要等到5月前夕才開始。

國民黨議員詹為元表示，世壯運是國際級的賽事，有很多外國朋友會來，現在還沒開始宣傳的確有點慢。他說，世壯運能帶動店家的商機跟收入，選手結束比賽也可能留下來觀光，若能將優惠時間前後延長各半個月，對商家或選手來說是雙贏。詹為元認為目前世壯運宣傳力道較弱，好不容易在雙北舉辦，市府各局處應該加緊、加強力道宣傳。

商業處回應，本次特約店家名單及優惠行銷宣傳，將於4月上旬於官網頁面正式公開，其中持有世壯運開幕儀式門票民眾至大巨蛋周邊100間特約店家消費，亦可享有與選手同等專屬優惠，進一步串聯賽事與在地商圈，增強開幕活動熱度與影響力。

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