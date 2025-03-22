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    目標QS或THE世界排名前30 台大校長陳文章：邁向華人世界最好大學

    台大校長陳文章訂出台大在QS或THE世界排名進入到前30名目標。（記者楊綿傑攝）

    台大校長陳文章訂出台大在QS或THE世界排名進入到前30名目標。（記者楊綿傑攝）

    2025/03/22 14:38

    〔記者楊綿傑／台北報導〕QS日前公佈世界大學學科排名，台灣大學有38個領域名列全球前100名，更有7個領域進到全球前50名，整體成績較去年進步。校長陳文章今天進一步指出，以邁向華人世界最好的大學為目標，將努力於QS或THE世界排名進步到前30名內。

    台大今天舉行校務會議，陳文章提出QS或THE世界大學排名能進步到前30名內的目標。他指出，QS所公佈55個領域最新學科排名中，台大有47個領域上榜，38個領域進到全球前100名，7個領域進入全球前50名，均較去年進步。而教育部先前曾公開表示，將對排名前100名或前50名的學科領域予以額外補助，陳文章表示，待教育部擬定明確內容，將依照排名請系所去申請。

    依照QS所公佈最近一期世界大學排名是在去年6月，台大名列第69名，而THE最近一期世界大學排名則是去年10月公佈，台大排第172名。

    對於世界排名提升目標，陳文章會後說，THE要進到30名內難度相對高，因為其教學聲望、研究聲望占比較高，而這類全球性調查，包括國家人口數、大學數等都會影響分數權重，因此台灣普遍得分不高。QS則比較有機會努力，雖然有些指標如生師比、外籍老師數、外籍學生數等面向對台大不利，但論文引用數、國際合作數等都可努力，進入前30名應該做得到，並希望在自己校長任內達成。

    不過陳文章也提到，大學也不是只看這2項排名，如培育人才、老師研究對社會跟世界的貢獻及影響力、校友擔任企業CEO、擔任歐美院士，以及學校是否有具影響力的產學合作等都是需要重視的，目前正在與校友及校務諮詢委員密切討論，預計下次校務會議提出未來20年相關軟硬體指標及努力策略，並且每4年檢討1次。

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