臉書規則改了？想想是不是又被世界誤導 李忠憲籲民眾別急轉傳聲明

最近網路又再流傳「臉書規則改了？」學者李忠憲提醒民眾「先想想你是不是又被世界誤導」。（資料照）

2025/03/22 14:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日許多網友在臉書轉貼「我對Facebook的聲明」，其實這是錯誤的訊息。資安學者李忠憲發文表示，這像是網路謠言界的永劫回歸，「每年都會像殭屍一樣爬出來一次」，讓大家驚慌、複製、貼上，然後感覺「我有反抗到」。他提醒大家，別急著貼聲明，先想想你是不是又被世界誤導，「思考比轉貼更自由」！

李忠憲表示，事實上貼這種聲明沒有法律效力。你註冊 Facebook 那一刻就已經同意了使用條款。Meta 要改規則，會公告，不會用「貼不貼文」來判定你同不同意。所謂「今天是最後一天」是假訊息的標配，常搭配《60分鐘》或某神祕律師，事實上根本沒有這樣的報導。

請繼續往下閱讀...

李忠憲表示，想真的保護隱私，前往「設定與隱私」→ 啟動「隱私檢查」，限制誰能看到你的貼文、個資與相片，學會辨識假訊息，不要讓恐慌牽著鼻子走，這樣作更實在。

李忠憲分析認為，我們之所以會轉貼這種貼文，多半不是因為「相信」，而是因為「害怕」。那種『我總要做點什麼』的焦慮，讓我們選擇複製貼上，好像就此免疫數位災難。卡繆筆下的西西弗斯，並不是靠貼轉貼來反抗命運的—他是用意識清醒的勞動，證明：即使無法改變命運，我仍能選擇我的態度。所以，與其轉貼虛幻的聲明，不如靜靜按下設定鍵，讓我們從清醒的點擊開始，練習成為數位時代真正自由的人。

李忠憲提到，面對科技巨頭，我們渺小得像螞蟻，唯一能做的，可能就只剩貼一段話，然後心裡說：「我有反抗過。」但如果反抗只是形式而沒有內容，那跟按個讚、發個貼圖，其實沒什麼不同。想要的自由，應該是來自思考、選擇，而不是照本宣科地貼一段沒有法律效力的句子，「思考比轉貼更自由」！

據了解，近日臉書又再轉貼「我對Facebook的聲明」，內容自稱不同意臉書使用本人照片、發文信息及出版物，但其實這個訊息早在2019年時就被「台灣事實查核中心」通報是錯誤的訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法