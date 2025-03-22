雙北「外溢」 基隆殯葬所 冰櫃、禮廳不足擬擴增

雙北殯葬外益基隆，致基隆市殯儀館禮廳、冰櫃等設施能量不足，民政處將設臨時冰櫃等措施緩解。（記者盧賢秀攝）

2025/03/22 14:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市殯葬案件逐年增加，約有3成5來自雙北市「外溢」到基隆，壓縮基隆人的使用，造成冰櫃、禮廳不足，民代紛紛要求增加相關設施量能。市府表示，今年獲內政部補助可增設冰櫃，短期設臨時櫃位以紓緩壓力。

基隆市立殯葬管理所統計，殯葬業務基隆市約占65%，其餘35%來自新北金山萬里、汐止、瑞平雙貢、台北等地，去年案量5100餘件，相較2015年新館啟用時處理案量3800餘件，成長幅度34%。

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由於案件不斷增加，造成冰櫃、禮廳不足，排冰櫃平均等候時間11小時。平時每日最多可火化25具遺體，現在禮廳9間，好日子時量能較為不足。尤其是農曆年前後，冰櫃嚴重不足。

市議員施偉政、張芳麗等表示，雙北市很多殯葬「外溢」到基隆，影響基隆市民的使用，市府應及早因應，擴增冰櫃、禮廳及火化的空間及量能，並且鼓勵環保樹葬。

市議員張顥瀚認為，臨時冰櫃放置的位置很重要，必須符合動線規劃。市議員張之豪表示，小靈堂、家祭室等空間不足，應先把現在空間重整妥善運用。

民政處長張淵翔表示，殯葬所對面空間已經遷葬完成，未來將進行都市計畫變更作為殯葬使用，計畫把火葬場移到該處，這樣以後告別式後就可以直接進入火葬場，未來朝向「一條龍」服務努力。

民政處表示，會調整空間增加禮廳量能，冰櫃數量目前有157屜，內政部核定補助458萬，增設24屜，目前正進行採購程序，今年9月完工後總數可達181屜，短期調度臨時冰櫃紓緩排冰需求，等待期間少於1日，逐漸紓緩需求。

雙北殯葬外益基隆，致基隆市殯儀館禮廳、冰櫃等設施能量不足，民政處將設臨時冰櫃等措施緩解。（記者盧賢秀攝）

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