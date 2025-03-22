迎接世壯運新北迷你運動會嗨翻天 親子館兒童月開跑集滿點抽大禮

新北市副市長劉和然（右1）和社會局長李美珍（左1） 與親子一同揮棒打擊象徵世壯運的大棒球。（記者翁聿煌攝）

2025/03/22 13:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市隨著世界壯年運動會腳步慢慢接近，社會局22日宣布新北親子館兒童月活動開跑，並為幼兒辦理一場親子迷你運動會，副市長劉和然到場參加指出，新北愛小孩除了要親子共陪伴外，也要社區共攜手，透過小小運動員和父母共玩樂，不僅可增進親子關係，也能從小培養孩子的運動興趣，以及和其他同伴的互動。

新北親子迷你運動會，有樂樂棒球、足球小小將、自行車越野賽、萌翻跆拳道、小小神射手等五個趣味項目，各托育中心和家長一早帶著幼兒到市府大禮堂，孩子看到大型充氣拱門，小小自行車道，以及足球場、棒球場、射箭場等佈置，迫不及待想要下場玩。

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劉和然與社會局長李美珍陪著幼兒、家長、老師們一起做活力熱身操，並手持軟球棒，和幼兒一起打擊象徵世壯運的大顆棒球，劉和然表示，雙北及鄰近桃園、新竹縣市一同辦理世壯運，這是亞洲的首度盛事，新北市更加碼舉辦專屬兒童的迷你運動會，代表新北市從任何年齡層，包含幼兒到壯年，都一起展現健康和活力，希望大家一起動起來，用歡樂的精神迎接107個國家的世界選手和友人。

李美珍表示，全市公托各親子館即將在4月份舉辦兒童月活動，歡迎家長在平日或假日多帶小朋友一起到各親子館參與，藉由活動增進體能，養成運動的好習慣，讓幼兒身心健康成長。

社會局表示，各親子館於4月份舉辦的親子運動日活動，分為週末場（每週六、週日）與平日場（每週二至五），只要參與週末場集滿2點或平日場集滿6點，即可參與5月抽獎活動，獎項有渡假飯店禮劵、滑步車、自行車等100多樣好禮，詳情請上新北育兒資訊網https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/報名。

小小運動員騎小單車和父母同樂。（記者翁聿煌攝）

新北親子迷你運動會的小朋友挑戰小小神射手。（記者翁聿煌攝）

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