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    屏東車城保力村首辦「攻炮城」 台灣最南客家村重現六堆傳統

    屏東車城鄉保力村首辦「攻炮城」，台灣最南端客家村重現六堆傳統。（記者蔡宗憲攝）

    屏東車城鄉保力村首辦「攻炮城」，台灣最南端客家村重現六堆傳統。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/22 13:42

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣最南端的客家村落——屏東縣車城鄉保力村，昨首次以六堆傳統方式重現「攻炮城」，吸引近千人參與。活動不僅讓在地客家文化得以復興，更透過孩子們以水球體驗攻炮城的方式，增添趣味與教育意義，展現客家文化的傳承與創新。

    保力村是屏東縣車城鄉唯一的客家聚落，居民多為六堆客家後裔，卻因地處偏遠，客家語言與文化逐漸流失。為喚起民眾對客家文化的重視，保力村今年擴大舉辦「攻炮城」活動，以實際行動讓客家精神延續。「攻炮城」是六堆客家傳統活動，象徵團結與祈福，過去多在春節期間舉行。活動中，村民以竹子搭建炮城，點燃鞭炮模擬攻城戰，寓意驅邪與迎新。

    除了傳統攻炮城，主辦單位為孩子設計「水球攻炮城」體驗，由小朋友手持水球，向象徵性的炮城投擲，現場笑聲不斷。十歲的楊小妹妹興奮說：「用水球丟炮城好有趣！第一次知道客家有這樣的活動！」整天活動流程還包括保力美食體驗、社區表演及各種唱跳活動，晚間更找來金曲歌手朱海君、江志豐演唱，讓參與者在一天的活動中全方位感受客家文化的魅力。

    出身保力村的車城鄉長陳政雄表示，保力村的「攻炮城」活動是屏東客家文化復興的重要一步。「我們希望透過這樣的活動，讓更多人認識台灣最南端的客家村，也讓年輕世代重新找回對客家文化的認同。」未來將持續支持保力村發展客家觀光，結合在地特色打造更多文化活動。

    保力村村長張明文則說，活動籌備歷時半年，感謝村民、縣府及客委會的支持，希望透過「攻炮城」，讓保力村成為台灣客家文化的新亮點，也讓更多人知道，台灣最南端的客家村有著深厚的文化底蘊。

    屏東車城鄉保力村首辦「攻炮城」活動。（記者蔡宗憲攝）

    屏東車城鄉保力村首辦「攻炮城」活動。（記者蔡宗憲攝）

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