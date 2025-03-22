響應世界水日 南市環境志工鹽水溪淨灘清出230公斤垃圾

南市環保局偕同志工清淨鹽水溪堤岸，總共撿拾153公斤資源回收物。（南市環保局提供）

2025/03/22 12:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天3月22日「世界水日」（World Water Day），南市環保局響應世界水日，於安平區四草大橋海岸舉辦淨溪淨灘活動，包括經濟部水利署第六河川分署、企業、社區及水環境守護志工共近百人響應，合力清理鹽水溪周邊環境，為守護鹽水溪流域盡一份心力，兩小時清出230公斤垃圾，以及153公斤資源回收物。

淨灘行動清理範圍涵蓋鹽水溪出海口海岸線及安平堤頂自行車步道，長度約600公尺。撿拾垃圾以塑膠飲料容器與家庭廢棄物為大宗，在淨溪淨灘過程中，發現不少垃圾隨潮漂浮，顯示若未妥善清除陸地垃圾，最終將隨河入海，不僅污染河川，也成為海洋垃圾的來源。

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活動現場同步宣導「生活污水污染源頭減量」，提醒民眾從日常生活做起，掌握省水減污小撇步，例如選用無磷或具環保標章的清潔用品、使用省水馬桶或加裝二段式沖水配件、在廚房排水口加裝濾網攔截廚餘，減少廢棄物進入污水系統，共同維護河川水質，讓台南水體更加潔淨。

南市環保局長許仁澤呼籲眾發揮公德心，不隨意丟棄垃圾，外出時主動將垃圾帶走，攜手守護水環境與珍貴水資源。同時養成良好用水習慣，從源頭減少生活污水排放，為地球永續發展盡一份心力。若發現環境污染情形。

響應今天3月22日「世界水日」，南市環保局號召民間力量清理鹽水溪周邊環境。（南市環保局提供）

淨灘行動清理範圍涵蓋鹽水溪出海口海岸線。（南市環保局提供）

海佃國小小台江讀書會響應淨灘活動，推廣戶外環境教育。（南市環保局提供）

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