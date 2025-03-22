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    桃園彩色海芋季29日登場 14萬株花卉打造美麗花海

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    2025/03/22 10:37

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025桃園彩色海芋季」將於29日至4月6日於大園區溪海休閒農業區登場，展出14萬株各式花卉，配合兒童節連假，主辦單位結合有趣農場體驗活動，讓小朋友邊玩邊學新知識，現場規畫四季花海旅遊軸線，春季為彩色海芋季、夏季以西瓜節為主題、秋季配合雙十國慶打造節慶花海，冬季則以在地特色蕎麥、蘿蔔為主題，讓民眾體驗蘿蔔種植農事樂趣。

    為期九天的「桃園彩色海芋季」以「奇芋夢幻島」為主題，現場種植彩色海芋、百合、孤挺花、小蒼蘭及各式草花，超過14萬株花卉，活動以農業生產、生態、生活等三生架構為發想，設置巨型裝置藝術，並結合有趣的農場體驗活動，展現溪海休區一年四季旅遊亮點。

    此外市政府同步新建罐子埤觀景平台、增設U bike2.0站點，以及公共廁所等硬體設施，強化休區機能，提供遊客更友善的休憩環境；尤其是罐子埤步道旁全新打造二層觀景平台，讓遊客可以透過俯瞰視角，欣賞一整片美麗花海及靜謐埤塘風光。

    桃園市政府農業局長陳冠義表示，彩色海芋季已成為大園溪海的指標性活動，從浪漫花海到農事體驗，溪海休閒農業區以在地特色量身打造四季旅遊軸線，同時落實永續觀念，農業局也將「2025台灣燈會在桃園」桃園好農市集裝置藝術，移置溪海現地延展。

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    桃園彩色海芋季活動29日登場，活動現場的海芋已經陸續開花。（農業局提供）

    配合桃園彩色海芋季活動，主辦單位興建的觀景台，可一覽美麗的海芋花海。（農業局提供）

    配合桃園彩色海芋季活動，主辦單位興建的觀景台，可一覽美麗的海芋花海。（農業局提供）

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