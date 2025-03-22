青年署助學子職涯規劃 大專校院推牌卡遊戲、AI主題多元方案

教育部青年署推動學生職涯輔導計畫，補助大專校院結合專業與學生特質，辦理多元創新的職涯輔導方案。（教育部提供）

2025/03/22 10:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕為助學子職涯發展順利，教育部青年署推動學生職涯輔導計畫，補助大專校院結合專業與學生特質，辦理多元創新的職涯輔導方案。去年如中信科技大學、台南應用科技大學等都運用牌卡遊戲引導學生，今年2校更融入AI元素，包括思考AI時代如何發展職涯，或者以AI為工具進行職涯規劃等，從更多面向切入職涯議題。

教育部青年發展署透過「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，每年補助約60校、80案，如中信科技大學去年開設「職輔好牌探索未來」課程，導入史丹佛大學《設計人生》概念，運用牌卡遊戲融合青年署教材，助學生建立長遠的職涯視野。

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休閒運動管理系二年級學生李思橙表示，透過老師發下多種牌卡，讓學生組隊討論，藉此發掘了真正的興趣，甚至設計多條不同的職涯路徑；化妝品應用與管理系四年級學生魏佩萱分享，藉由三個奧德賽計畫，確信人生可有多種選擇，清楚自己職涯方向是從事美髮業。

台南應用科技大學則開設「產業前景與職涯規劃」課程，透過台灣就業通或人力銀行的職缺分析，帶領同學了解就業趨勢、產業現況、工作內容與職能需求；並透過牌卡協助學生拆解自己，盤點自身優劣勢。

視覺傳達設計系一年級學生洪昱欣表示，在課程中老師請同學畫出人生公寓的輪廓，並從寫了各種願景的牌卡中，挑選10張最符合個人意象的牌卡，並藉由展示讓同學觀摩彼此的人生公寓以及寫下鼓勵留言，她的公寓有3個留言，有同學祝她成功創業，讓她更有動力去努力達成人生目標。

今年教育部青年署再度補助2校推動職涯輔導，如中信科技大學「智能職涯解鎖夢想計畫」培育學生運用AI人工智慧，探索職涯中可控與不可控的變動，規劃多元可行的職涯路徑，並邀請產業專家進行講座及工作坊，分析產業發展趨勢，亦規劃企業參訪等。

而台南應用科技大學則「AI時代下的永續職場實踐地圖計畫」秉持以終為始的職輔策略，讓學生深入了解產業永續趨勢與數位轉型發展的挑戰，建立學生內涵與經營自我品牌，提升職場適應力和競爭力。

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