高市南區資源回收廠1月垃圾火警估4月恢復 仁武焚化廠昨也火警

現場人員緊急應變灑水降溫。（市府提供）

2025/03/22 10:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠今年1月才發生家戶垃圾引起火警，預計4月恢復垃圾處理量能，昨又發生仁武焚化廠火警，所幸及時撲滅火勢，環保局調度至岡山焚化廠處理，今表示依法扣車調查，禁止清運業者該違規車輛入廠3個月，後續清查求償損失。

仁武焚化廠昨天上午發生清運業者載運一般事業廢棄物入廠時，疑因載運物含有火源，導致倒入垃圾貯坑，突然產生火光，所幸現場緊急應變，花了10多分鐘撲滅火勢，未影響周遭空氣品質，廠內設備也未受損。

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不過仍造成進場速度減緩，環保局立刻啟動垃圾調度，轉往岡山焚化廠處理，降低清運業者等待時間；環保局也攔下人車調查，依廢棄物清理法將涉案車輛行政扣留進行調查。

環保局強調，依據高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則，清運業者進行清運時應檢視所載運垃圾內容，並於進廠前確認廢棄物沒有悶燒或燃燒情形，以免造成焚化廠災害損失。

環保局依管理規則第10條禁止清運業者該違規車輛進入高雄各資源回收廠3個月，後續將盤點廠區損害，將依民法侵權行為規定，向清運業者請求賠償損失。

環保局表示，1月底發生南區資源回收廠家戶垃圾引起火警，致高雄廢棄物處理量能下降，在環保局加緊腳步全力搶修下，將於3月底完成起爐運轉，預計4月恢復垃圾處理量能。

環保局呼籲民眾排出垃圾時，多注意廢棄鋰電池等危禁品嚴禁混入，並確實清除火源餘燼，以維護高雄廢棄物處理設施正常運作。

現場人員以科學儀器量測無異常。（市府提供）

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