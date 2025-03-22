智慧城市展秀AI一鍵巡檢無人機 高市捷運局透露多國有興趣

日本和歌山市參訪團對隧道巡檢無人機抱持濃厚興趣。（捷運局提供）

2025/03/22 09:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局在2025高雄智慧城市展中展示「5G智慧交通AI創新科技巡檢整合研發計畫」，AI一鍵巡檢無人機吸引多國探詢可能，日本和歌山市更對無人機隧道巡檢技術表達熱烈興趣，與捷運局互動熱絡。

捷運局指出，在智慧城市展上展現的最新創新科技成果「5G智慧交通AI創新科技巡檢整合研發計畫」，吸引國內外眾多目光，捷運局長吳嘉昌親自向各國外賓介紹，高市副市長林欽榮也專程訪視，場面熱絡。

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捷運局表示，陸續有日本和歌山市、歐洲復興開發銀行、美國聖安東尼市、波蘭波茲南市、格丁尼亞市、貝里斯市、OASC、印度泰倫加納邦及泰國武里府等9個國際代表團參觀專案展位，對此創新技術表現出濃厚興趣，並詢問無人機運作情形及表達設備採購意願，其中日本和歌山市參訪團對於無人機隧道巡檢技術表達熱烈興趣，與捷運局互動熱絡。

捷運局說明，「5G智慧交通AI創新科技巡檢整合研發計畫」是以無人機進行隧道與橋樑檢測，透過AI一鍵自動巡檢功能，無人機即可完成日常或災後的巡檢任務，提升巡檢效率，加強巡檢人員人身安全，也以此減少高空作業車造成的空汙排放問題。

另為因應夜間捷運站內巡檢需求，智慧機器人可協助確認捷運車站內是否有人員滯留情況，改善車站內的監控死角，提升站內安全性；「AI智慧園區導覽服務」則是與微軟合作並使用Chat GPT開發的AI仿真人多語導覽服務，希望以高雄市極力發展的AI技術應用，為高雄與國際智慧城市的合作與交流做出具體實踐。

高市捷運局為報名「韌性城市治理」實地參訪路線外賓（歐洲復興開發銀行、美國聖安東尼市、波蘭波茲南市、格丁尼亞市、貝里斯市、OASC與印度泰倫加納邦等）導覽解說。（捷運局提供）

隧道巡檢無人機。（捷運局提供）

高市副市長林欽榮訪視高市捷運局在智慧城市展展示平台，為捷運局團隊打氣。（捷運局提供）

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