71台超級晶片伺服器 屏科大成立「AI智慧算力特色教室」

「AI智慧算力特色教室」配置71台超級晶片伺服器。（屏科大提供）

2025/03/22 00:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學「AI智慧算力特色教室」21日成立，配置71台CPU與GPU整合運作的超級晶片伺服器，校方強調，未來將於各系所開設「運算思維與資訊科技應用」及「程式設計入門課程」，積極培養學生的AI能力，期許成為能夠投入產業並發揮實戰價值的專業人才。

今天啟用典禮邀請中研院資訊科學研究所所長廖弘源、屏科大校長張金龍、管理學院院長黃怡詔、資訊管理系主任吳庭育、跨領域特色發展中心主任龔旭陽、電算中心主任蔡玉娟及師生，在眾人見證下正式揭牌營運，並邀請廖弘源所長以「從YOLOv4, YOLOv7到YOLOv9」為主題進行專題演講。

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張金龍致詞時表示，AI正以迅猛之勢在全球崛起，帶動各領域的重大革新，而屏科大同時也將 IA（Intelligence Agriculture，科技智慧農業）作為校務發展的重要目標，未來將持續透過課程與各項研究，把校內的科技農業研究與AI運算推動結合，強化農業研究並配合各領域耕耘，運用資訊技術、平行運算與模型訓練等核心能力，提升國家整體農業科技的研發與應用價值。

中研院資訊科學研究所所長廖弘源則說，看到屏科大在AI運算領域的資源投入，這是十分有遠見且智慧的決策，讓屏科大的學生無論在學界或未來進入業界，皆能與時俱進地銜接新發展！

校方表示，配合「AI智慧算力特色教室」之建置，校方也開設「人工智慧物聯網（AIoT）程式設計跨域微學程」，結合「Python 基礎程式設計」、「物聯網基礎與實作」及「人工智慧」等跨領域課程，強化學生的「數據力」與「模型訓練力」。未來，屏科大將持續深化AI課程設計與跨領域合作，培養具備國際競爭力的AI專業人才，引領台灣產業與農業科技發展邁向新里程。

屏科大「AI智慧算力特色教室」21日揭牌。（屏科大提供）

中研院資訊科學研究所所長廖弘源專題演講。（屏科大提供）

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