嘉義市「數位優化」增至40店家 最高補助12萬

嘉義市政府鼓勵商家運用數位工具，徵選風格店家提供每案最高12萬元補助。（記者王善嬿攝）

2025/03/21 20:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府鼓勵商家運用數位工具，提升營運效益，今年補助規模自原本30家擴大為40家，每案補助金額最高12萬元，今天下午舉行風格店家數位優化徵選說明會，即日起至28日受理申請。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市將設計思維融入城市治理，運用數位科技推動城市升級，連3年獲智慧城市創新應用獎肯定，15項智慧治理應用也驚豔2025智慧城市展。數位轉型是品牌升級、邁向永續發展關鍵，嘉市近年進一步重視淨零轉型與AI轉型的落實與應用，引領大家「再造」不斷創新、升級。

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線上點餐數位經營

「風格店家數位優化」計畫去年補助30家店家數位轉型，統香商行、阿潘肉包、青穎農產行、精工刻印等店家今現身說法，統香商行業者楊沛晴說，透過數位優化導入線上點餐，客人可在家裡預先點餐，減少等待時間，尤其大幅降低人力需求，對人力短缺的餐飲業來說是一大助益，尤其她邊工作還要照顧年幼的孩子，線上點餐系統幫助她省下更多時間，兼顧工作及育兒。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏說，此計畫不只有經費補助，還規劃系列課程，協助店家掌握數位經營趨勢，如社群經營技巧、品牌視覺優化、電商導流實戰等，讓店家成立完整的數位經營模式，透過教育訓練與實戰交流，掌握數位經營趨勢。

許燿宏表示，去年市府整合資源，與社會處合作，提供每案最低6萬元、最高12萬元補助，49家業者競爭提案，最後輔導30家執行數位優化，今年提高目標至少輔導40家。

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