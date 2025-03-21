礁溪老字號溫泉旅店頭家嬤 屋頂堆千支寶特瓶種菜嚇壞遊客

宜蘭礁溪仁愛路上老字號溫泉旅店，7旬頭家嬤在自家旅館6樓屋頂種菜，經年累月堆積上千支寶特瓶，灌水後覆蓋菜園表土。（宜蘭縣環保局提供）

2025/03/21 18:14

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪仁愛路上老字號溫泉旅店，7旬頭家嬤在自家旅館6樓屋頂種菜，經年累月堆積上千支寶特瓶，灌水後覆蓋菜園表土，頂樓堆滿瓶罐嚇壞遊客遭檢舉，憂心恐有衛生及安全疑慮。宜蘭縣環保局前往稽查後，未發現惡臭及蚊蟲，因屬私人場域無法開罰僅能勸導。

有遊客入住礁溪某家飯店，開窗想看風景，卻意外發現鄰棟旅店頂樓，被堆滿寶特瓶及紙箱等廢棄雜物，密密麻麻的駭人景象讓他瞠目結舌，加上有雜物疑似未固定不時隨風飄起，深怕會掉落路面衍生意外，衛生及安全問題令人擔憂。

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宜蘭縣環保局表示，18日接獲民眾檢舉後，當晚約8點半立即前往該旅店稽查，負責人母親稱是她在頂樓種菜，並以灌水的寶特瓶、紙箱等物品覆蓋表土，經現勘確實有種植地瓜葉等，寶特瓶也有裝水，不過現場沒有聞到異味及蚊蟲孳生現象，地點因屬民眾私人場所，依照環保法規無法開罰，僅能勸導。

縣府表示，18日針對廢棄物等環保問題已稽查，希望對方予以改善，後續仍會不定期派員勸導盼能自行移除，至於是否涉及公共安全問題，頂樓堆置廢棄雜物，並非建築體違法加蓋範疇，將會發函給鄉公所等相關單位派員積極巡查。

環保局前往旅店頂樓稽查，未發現異味及蚊蟲孳生，因屬民眾私人場所無法可罰，僅能勸導改善。（宜蘭縣環保局提供）

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