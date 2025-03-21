新北蘆洲戶政簡易櫃台裁撤引反彈 民政局：爭取增線上服務

新北蘆洲戶政簡易櫃台裁撤，民意代表要求恢復。圖為蘆洲區行政大樓。（記者羅國嘉攝）

2025/03/21 18:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕近期新北市蘆洲區公所簡易戶政櫃台撤銷，讓民眾辦理戶政業務不便，引起當地民意代表的強烈反應。市議員李翁月娥與蘆洲各里長於日前前往公所抗議，要求恢復該櫃台。李翁月娥表示，政府不應以「人力不足」為由縮減服務，應該用人民納稅的錢改善民生與行政效率。民政局則回應，未來將持續爭取增加線上戶政服務，降低居民不便。

李翁月娥指出，蘆洲公所曾設有簡易戶政櫃台，供民眾辦理如戶籍謄本、戶口名簿等基本文件。然而，因民政局以「人力不足」為由撤銷該櫃台，導致民眾每日白跑一趟，無法順利辦理業務。現今，居民必須前往位於集賢路的戶政事務所八樓，不僅要與大量辦理其他業務的民眾擠在一起等待，現場停車問題也相當嚴重，造成許多不便。

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李翁月娥表示，政府應該全力提供公共服務，而非以「人力不足」或「不敷成本」為理由縮減服務。這些經費來自人民的納稅，應該用於改善民生並提升行政效率，而非讓民眾面對更多的麻煩。因此，要求恢復公所該櫃台服務，讓民眾能就近辦理基本戶政業務，減少交通與時間成本。

民政局表示，查蘆洲公所簡易戶政櫃檯原提供現戶戶籍謄本、戶口名簿及戶政諮詢服務，每日服務約20人次（共約80分鐘），相較公所每日平均服務約240人次，為簡易櫃台的10倍多。

此外，戶政事務所距離公所約1.1公里，並設有地下停車場供民眾使用。近年來，內政部推廣線上申辦，已有近九成戶政業務可透過線上辦理，戶籍謄本也可使用自然人憑證申請。因此，有關裁撤簡易櫃台一案，是考量人力資源配置與行政效能決策，尚非刻意縮減服務，未來將持續爭取增加線上戶政服務，以降低居民的不便。

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