屏東縣網球中心拚今年動工 打造2硬地、10紅土球場

屏東縣網球場平日使用率並不高。（記者葉永騫攝）

2025/03/21 17:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣繼新建國際棒球場後，今年在麟洛鄉靠近客家文化園區附近斥資2億7千多萬元，興建屏東縣網球中心，有2個硬地球場、10個紅土網球場，培育更多的選手及推廣網球運動，屏東縣政府今天提案請縣議會同意先行墊付執行案，讓網球中心能夠在今年動工、明年順利完成啟用。

屏東縣政府今年將再新建屏東縣網球中心，優化全民運動環境，向體育署爭取到1億元補助經費，縣府自籌1億7千多萬元，在麟洛鄉靠近客家文化園區附近設立屏東縣網球中心，目前已進行整體規劃，最快今年可以動工，明年完成。新的網球中心有2面壓克力面層硬地球場及紅土網球場10面，並且設有活動看台、電子判讀系統、計分顯示幕、停車場等設備，佔地約1.9公頃。

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縣議員陳揚關切網球中心的設立，希望縣府教育處在完成規劃後詳細說明。

縣議員蔣月惠則認為，屏東縣的網球並不是強項，花那麼多錢做網球場，不如花在更多民眾從事的運動，而奧運、知名網球大滿貫賽中都是在硬地球場舉行，規劃紅土球場較多、硬地球場少，也讓人質疑。

教育處說明，網球有分成硬式網球及軟式網球，奧運、美網及澳網大滿貫賽都是硬式網球，軟式網球則是有亞運、全運會比賽，很多民眾運動者也是打軟式網球，網球中心除了考量提供比賽之用，平時也要能提供民眾運動，因此才會設置較多的紅土球場，因為紅土比較有緩衝性及多元化使用。

屏東公園戶外網球場的使用規定（記者葉永騫攝）

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