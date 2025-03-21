一車3000元！彰化休耕農地倒廢棄物 地主藉夜色焚燒牟利

許姓地主涉嫌以一車3000元代價，允許楊姓裝潢業者等人，載運營建混合物至農地傾倒燒。（民眾提供）

2025/03/21 17:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉周厝崙段一處農地多年未施耕作，卻常有不明車輛進出，每到半夜就傳出燒焦焚燒味，警方接獲檢舉，發現許姓地主以一車3000元代價，允許楊姓裝潢業者等人，載運營建混合物至該農地傾倒，並在半夜偷偷焚燒，警方將許男等4人依違反廢棄物清理法、毀損罪移送彰化地檢署偵辦。

警方表示，埤頭鄉周厝崙段周遭多為水稻農田，許男（76歲）雖持有農地，但已多年未耕作，田地上多為雜樹雜草，3月中旬期間，常有大車出入該地，到了半夜又傳出燒焦異味，有隔壁農民耕作時發現，農作有不明燒毀狀況，質疑隔壁地主利用半夜焚燒不明物，造成作物毀損與環境污染，至少發生3起，苦不堪言決定報警。

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埤頭派出所指出，警方獲報後到場，其廢棄物多已焚燒殆盡，即過濾數十支監視器清查，發現一輛3.5噸的貨車涉重嫌，立即會同環保局通知黃姓車主到案說明，黃男供稱，受僱楊姓裝潢業者，載運裝潢拆除後的營建混合物至該路段傾倒、焚燒。

警方表示，許男坦承，以每車3000元為代價，收取楊姓業者裝潢後的廢棄物，至此地焚燒後掩埋，前後收取3次共9000元，另外因燒到鄰田稻作，也向楊男討取3000元，添購肥料給農民補償，共計收取1萬2千元。全案訊後，將許男及楊男等4人依違反廢棄物清理法、毀損罪移送彰化地檢署偵辦。

彰化埤頭一處農地入夜常傳出焚燒惡臭，竟是地主涉嫌收取營建廢棄物不法傾倒並焚燒。（民眾提供）

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