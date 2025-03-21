新北市府響應「Earth Hour地球一小時」 新北大橋等關燈1小時

新北市政府第一行政大樓及市民廣場配合關燈一小時活動。（資料照）

2025/03/21 16:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2025 Earth Hour地球一小時」活動將於22日晚上8點30分啟動，新北市政府以第一行政大樓、新北大橋等7座光雕橋作為示範，邀請社區、企業及市民朋友共同響應，關燈1小時，與世界串連，並以實際行動啟動淨零新生活。

「Earth Hour地球一小時」自2007年由世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）發起，呼籲全球於每年3月最後一個週六關閉非必要照明一小時，激盪出數萬次的對話討論與實踐對抗氣候變遷的行動，甚至產出深具意義的相關氣候立法，至今已有192個國家與區域、超過18000個世界地標同步響應，展現全球團結一致的力量。

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市長侯友宜表示，氣候變遷所帶來的環境衝擊無處不在，對每個人都將產生深遠影響，市府團隊作為2050淨零先鋒，必須聯合社會各界共築韌性城市，提升城市減緩與調適能力，除了以韌性調適、效率提升、智慧創新、綠色經濟及能源轉型等5個策略推動淨零政策，更啟動新北2025青年氣候行動團隊創意徵件活動，藉此呼籲市民積極響應，攜手啟動淨零新生活。

環保局表示，今年市府持續以市府大樓為示範，並邀請市政府周邊建築及超過400處榮獲「低碳社區標章」及「節能E好宅」認證的社區共襄盛舉，同時邀集共同推動新北節能E好宅政策的連鎖房仲業者，帶動共計超過200家分店參與，而市府周邊的企業賣場一同響應，環保局也邀請市民朋友於3月22日晚上8時30分一起響應關燈行動，藉由關燈一小步，邁入淨零一大步。

新北市長侯友宜邀請大家一起關閉電燈、用行動守護地球。（記者翁聿煌攝）

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