為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    隨刷隨進！下載乘車碼 台中攜帶手機就能搭公車

    民眾只要下載乘車碼，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫親自體驗。（市府提供）

    民眾只要下載乘車碼，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫親自體驗。（市府提供）

    2025/03/21 16:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天起民眾只要下載乘車碼到手機，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫上午親自搭公車體驗，打開手機乘車碼，隨刷隨進非常方便，不必再帶著電子票證。

    台中市公車驗票機由原本僅可刷電子票證，從21日起升級為除電子票證外，提供掃碼多元支付2合一機型，12歲以上民眾只要有市民限定身分，透過「台中Go」APP綁定任一電支業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay ）乘車碼功能，自「台中Go」APP產生市民限定乘車碼，即可享有雙十公車優惠。

    今天是首日上線，交通局長葉昭甫上午從市政府站搭乘300路線公車，持手機測試，用市民乘車碼QR-Code掃讀嗶一聲就可以上下車，不用在身上帶交通卡，非常方便。

    葉照甫表示，台中市一天20多萬人搭公車，一年有7000多萬人次，市民可選擇實體卡或市民限定乘車碼搭公共運輸，已綁定市民卡的市民，直接在線上下載「台中GO」做相關認證即能開啟乘車碼，很多功能整合手機便利性高。

    民眾只要下載乘車碼，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫親自體驗。（市府提供）

    民眾只要下載乘車碼，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫親自體驗。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播