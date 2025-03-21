隨刷隨進！下載乘車碼 台中攜帶手機就能搭公車

民眾只要下載乘車碼，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫親自體驗。（市府提供）

2025/03/21 16:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天起民眾只要下載乘車碼到手機，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫上午親自搭公車體驗，打開手機乘車碼，隨刷隨進非常方便，不必再帶著電子票證。

台中市公車驗票機由原本僅可刷電子票證，從21日起升級為除電子票證外，提供掃碼多元支付2合一機型，12歲以上民眾只要有市民限定身分，透過「台中Go」APP綁定任一電支業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay ）乘車碼功能，自「台中Go」APP產生市民限定乘車碼，即可享有雙十公車優惠。

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今天是首日上線，交通局長葉昭甫上午從市政府站搭乘300路線公車，持手機測試，用市民乘車碼QR-Code掃讀嗶一聲就可以上下車，不用在身上帶交通卡，非常方便。

葉照甫表示，台中市一天20多萬人搭公車，一年有7000多萬人次，市民可選擇實體卡或市民限定乘車碼搭公共運輸，已綁定市民卡的市民，直接在線上下載「台中GO」做相關認證即能開啟乘車碼，很多功能整合手機便利性高。

民眾只要下載乘車碼，攜帶手機就能在台中搭公車，交通局長葉昭甫親自體驗。（市府提供）

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