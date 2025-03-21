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    金門6人吃名店便當上吐下瀉 衛生局稽查揪缺失限期改善

    金門疑似食物中毒，衛生局派員前往相關場域採檢。（金門縣衛生局提供）

    金門疑似食物中毒，衛生局派員前往相關場域採檢。（金門縣衛生局提供）

    2025/03/21 16:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天證實，6人食用金城鎮某便當店的便當出現噁心、嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒症狀就醫；經採取相關檢體送驗，至少需2、3週以上並進行綜合研判才能知道結果。

    衛生局指出，3月20日接獲衛福部金門醫院急診室通報6人疑似食品中毒，經調查，6名患者於3月18、19日中午到金城鎮某便當店買便當用餐，19日晚間分別出現噁心、嘔吐、腹瀉等身體不適症狀，6人到衛生福利部金門醫院掛急診。

    衛生局20日派員到事發知名便當店稽查，針對未符合規定的相關缺失，包括清潔用品未依規定放置專區、食材不可直接放置地面需墊高等，開立限期改善通知書，若逾期未改善，將依食品安全衛生管理法裁處。

    衛生局說，現場調查已無剩餘或同批製作的食品可供抽驗，只能針對環境檢體、患者及廚工檢體分送衛生福利部相關單位檢驗，至少需2、3週以上，等檢驗結果出爐再進行合研判，如屬食品中毒案件，將依違反《食安法》規定，處6萬元以上2億元以下罰款。

    衛生局呼籲，近期諾羅病毒傳染高峰，為降低諾羅病毒傳播風險，提醒鄉親務必注意手部及飲食衛生，落實環境消毒清理，如有嘔吐、腹瀉等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。餐飲業及食品業務者，若發現員工出現相關症狀，應避免接觸調理食品並儘速就醫，並待症狀緩解至少48小時以上，再恢復工作，以維護食品衛生及安全。

    金門疑似食物中毒，衛生局派員到相關場域採檢。（金門縣衛生局提供）

    金門疑似食物中毒，衛生局派員到相關場域採檢。（金門縣衛生局提供）

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