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    提前歡慶兒童節 台南官田國小學童享用豬排餐學西餐禮儀

    學生學習如何正確使用刀叉。（官小提供）

    學生學習如何正確使用刀叉。（官小提供）

    2025/03/21 16:33

    〔記者楊金城／台南報導〕提前歡慶兒童節，台南官田國小今天（21日）為全校師生約280人準備美味的豬排餐，並搭配西餐禮儀課程，讓孩子提前度過充滿儀式感的兒童節。

    官小舉辦兒童節吃西餐已有12年，特別邀請專業餐飲團隊到校現場製作餐點，陣陣香氣瀰漫了整個校園，也貼心準備素肉餐。中午用餐時間一到，各班學生井然有序地前往體育館領取排餐與餐具，隨後觀看《餐前五分鐘》及西餐禮儀教學影片，學習如何正確使用刀叉，再共享美味的排餐。

    家長會長陳世欽並貼心為孩子準備布丁作為飯後甜點，讓孩子們倍感幸福。官田區長洪聰發也到場和學童一起享用豬排餐，提前祝福孩子們兒童節快樂。

    校長陳慶林表示，官田國小長期推廣食農教育，而飲食教育及用餐禮儀也是其中重要的一環，希望透過享用西式餐點的機會，培養孩子良好的用餐習慣。學校也播放南市教育局製作的《餐前五分鐘》飲食教育影片，讓學生從小建立正確的餐桌禮儀與飲食觀念。

    六年級生曾筠恬與何冠詮說，每年都非常期待兒童節享用排餐，雖然台灣的主食是米飯，但能夠和同學在學校品嘗西餐料理，感覺幸福。

    台南官田國小今天第12年舉辦兒童節吃西餐，240位學生開心。（官小提供）

    台南官田國小今天第12年舉辦兒童節吃西餐，240位學生開心。（官小提供）

    台南官田國小今天第12年舉辦兒童節吃西餐，240位學生開心。（官小提供）

    台南官田國小今天第12年舉辦兒童節吃西餐，240位學生開心。（官小提供）

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