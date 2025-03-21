夢幻杜鵑繽紛盛開 新北大都會公園春意盎然

新北市三重大都會公園杜鵑花盛開，美不勝收。（記者翁聿煌攝）

2025/03/21 16:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕3、4月春暖花開是賞花踏青的最佳時機，位在新北市三重區新北大都會公園疏洪一路旁的荷花園區（近萬善同祠堂旁），杜鵑花正值盛開，漫步在園區步道上，在色彩繽紛的花海點綴下，營造出充滿生機的春日景象。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌指出，今年杜鵑花況繁盛，來到大都會荷花園區，杜鵑花的色彩層層交錯，深紅、粉色和白色花朵爭奇鬥艷，花朵散發淡雅清香，在藍天碧空下，一片花海令人心曠神怡。

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3月至4月正值春暖時節，氣候宜人，陽光溫暖卻不炙熱，午後的微風輕拂，讓人感到舒適愜意，正是最適合外出踏青的時節，無論是攜家帶眷，或是與三五好友相約出遊，都能在這片大自然的美景中度過悠閒的春日時光，預計花期可持續至4月底，歡迎大家把握春天限定的美景。

黃裕斌說，除了來大都會公園賞花，園區周邊還有許多充滿特色區域，在親水園區「羊咩咩的家」，可以看到可愛的羊咩咩，園區於每天上午10點至10點半及下午4點至4點半等2個時段，現場有牧羊人免費提供牧草餵食體驗，小朋友們可以與羊咩咩互動，還有全齡化堤坡滑梯樂園「熊猴森樂園」。

民眾前往大都會公園，自行開車可由1、國道1號：由三重交流道下→接忠孝路進入二重疏洪道10號越堤道，即可到達萬善同停車場（疏洪一路及疏洪五路一段交岔口）。2、國道3號：中和交流道→64號東西向快速道路→五股二出口自1號越堤道進入二重疏洪道→沿疏洪一路行駛，即可到達萬善同祠堂停車場（疏洪一路及疏洪五路一段交岔口）。

搭乘大眾運輸，可由1、機場捷運A2三重站下車可至新北大都會公園，約步行15分鐘可至荷花園區。2、搭乘公車299、520、615、618於中山路、中華路口（新北大道中華路口站牌）下車後步行約10分鐘。

新北市三重大都會公園杜鵑花盛開，美不勝收。（記者翁聿煌攝）

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