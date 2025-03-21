柚愛了-麻豆柚花季 22日登場

愛氣氛表演請來台南市民族管弦樂團在柚樹下音樂演奏。（記者楊金城攝）

2025/03/21 15:23

〔記者楊金城／台南報導〕3月，台南麻豆柚花目前已開5成，在滿城柚花香讓人陶醉中，2025「柚愛了-麻豆柚花季」系所活動將在明天（22日）登場，歡迎遊客來麻豆柚城感受春天的美好時光。

台南市文化局麻豆總爺藝文中心規劃麻豆柚花季，開幕地點在總爺國小旁柚園，文化局代理局長林韋旭今天（21日）指出，柚花季特別以「賞花、茶席、音樂、行為藝術、市集、陶藝特展」，迎接麻豆特別香的三月。

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柚花季開幕活動推出「愛靜靜茶席」、「愛鬧熱市集」、「愛氣氛表演」等精彩活動，散落在柚子園有12桌茶席佐著柚花香入春天的戲，茶人以特製柚子花烏龍茶冲泡出麻豆氣息歡迎遊客茶友。

另外安排日本聲樂家「岡野麗」與電鋼琴演奏家王夏儷即興吟唱遇見柚花香，行為藝術家劉寅生也特別創作「三柚之裂：花氣．茶韻．身之非常態」，豐富茶會的覺受，還有台語柚花詩歌演唱。明天下午有台南市民族管弦樂團在柚樹下音樂演奏。

超過40攤的愛鬧熱市集有麻豆商圈、麻豆農會等展售麻豆文旦等農特產品，也有香港金工、法國人手工書、日本玻璃、陶藝文創小物及茶文化攤位，民眾只要在入口處服務台認購懸掛帶耳柚花紀念杯，即可隨處自由品茗。

柚花季還有總爺藝文中心的「器載柚香」柚花陶藝特展、22日和23日在總爺倒風雅客聚落有春季-倒風藝術市集、柚愛了小旅行。

柚花行為藝術表演。（記者楊金城攝）

麻豆柚花季明天開幕活動推出「愛靜靜茶席」。（記者楊金城攝）

精美茶點。（記者楊金城攝）

3月，台南麻豆柚花目前已開5成。（記者楊金城攝）

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