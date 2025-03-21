雲林科技教育最後一塊拼圖 台西科技中心啟用

雲林台西自造教育及科技中心設置在台西國中，由閒置午餐廚房、地層下陷防治教育中心整修再利用。（記者黃淑莉攝）

2025/03/21 14:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應科技時代，從中央到地方重視科技教育，雲林在國教署補助下已有5所自造教育及科技中心，縣府自籌500多萬元設置台西科技中心今（21）日揭牌啟用。台西國中校長林燦基表示，這是雲林科技教育最後一塊拼圖，未來服務台西、麥寮、四湖及東勢等海線師生，提升孩子科技視野。

林燦基指出，台西科技中心原為台西國中營養午餐廚房及地層下陷防治教育中心，階段性任務完成後閒置，學校整修做為台西科技中心，1樓為生活科技教室，有木工相關工具、2樓新興資訊科技專業教室，有3D列印、鐳雕、數控雕刻（CNC）等機器及設備，科技中心左側為學校技藝大樓，這區可說是台西的科技園區。

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雲林縣長張麗善表示，縣府這幾年智慧科技含蓋在農漁畜牧、防災、長照、救護、校園等多面向且跨領域，並推動自造科技教育，讓孩子從動手做進而提升孩子的科技力及創造力，台西科技中心是全縣自造科技教育最後一塊拼圖，可以激發台西、麥寮、四湖及東勢學子的潛力、培養學習興趣。

林燦基說，台西科技中心以機電整合、數位自造、邏輯運算、綠色永續等4項為發展主軸，並結合當地特色與自然資源，今天揭牌即是責任開始，未來將辦理科技研習、培訓師資增能、教案研發、科學營隊、參加科技競賽，讓學生有更多科技體驗的機會，提升科技素養。

台西國中2年級丁姓、林姓學生今天現場操作自己動手做的投球機器人，並分享說，從厚紙板、木板變成會動的機器人很有成就感，課程有趣又好玩。

今天現場也展示其他5個中心的成果，斗六中心有機關骨牌、機電整合課程，崙背中心為酪農科技美學，斗南東明中心為食農科技課程，北港建國中心為AR朝天宮課程，虎尾中心是資料特色課程。

雲林縣長張麗善參觀台西自造教育及科技中心的先進設備。（記者黃淑莉攝）

台西自造教育及科技中心一樓為生活科技教室，可做木工體驗。（記者黃淑莉攝）

台西國中學生展示自造教育及科技中心課程學習成果。（記者黃淑莉攝）

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