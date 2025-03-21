桃園農改場培育新品種繡球花 桃園1號舞蝶平地也能種

農業部桃園場培育新品種繡球花舞蝶。（桃園場提供）

2025/03/21 13:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕過去繡球花都只能在中海拔山區或平地冬天才能看到，現在平地也有機會看到美美的繡球花，農業部桃園農改場歷時9年培育繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」，具有不需低溫處理、平地3-4月開花的特性，並且生長特性強健，是適合亞熱地區栽培的新品種。

繡球花屬溫帶花卉，花朵碩大美麗，受到消費者喜愛，桃園場表示，繡球花在生產上近年也面臨氣候的挑戰，夏季高溫不利於其生長，而冬季低溫需求在平地往往無法滿足，為改善其適應性，增加適合亞熱帶地區栽培的品種選擇，該場自2014年投入研究，以原生種華八仙做為親本進行育種。

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桃園場說明，繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」具3大特性，分別是植株強健好養、四季常綠，冬季不落葉及觀賞性佳，花序蕾絲型，不稔花重瓣，平地栽培不需低溫處理，自然狀態下花期為3至4月。在半遮陰處露地種植之觀賞品質佳，亦可作為盆花使用。

繡球花「桃園1號-舞蝶」於2024年提出植物品種權申請，取得植物品種權後，將授權給有興趣的種苗或花卉生產業者，新品種可提供消費者買花新選擇，讓台灣繡球花品種更多樣，產業更蓬勃發展。

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