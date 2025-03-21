善化蓮潭國中小新建校舍工程近尾聲 國中部招生230人逾350人登記

台南善化蓮潭國中小新建校舍工程近尾聲。（記者劉婉君攝）

2025/03/21 13:30

〔記者劉婉君／台南報導〕因應南科蓬勃發展，周邊地區人口增加，斥資5.7億元興建的蓮潭國中小第2期及國中新建校舍工程，目前已接近尾聲，國中部將於114學年招收8班新生，扣除身心障礙生折抵，招收230人，日前已完成登記，今（21）日公布錄取名單。

為滿足善化地區學生在地就學需求，市長黃偉哲今天上午前往蓮潭國中小視察相關工程辦理情形，期許工程如期如質完工。

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黃偉哲表示，5.7億元的工程經費，由地方自籌一半，中央挹注補助一半，工程正在緊鑼密鼓的進行中。蓮潭國中小學的設立是許多家長的盼望，許多人急著想辦法要來卡位就讀，堪稱是未演先轟動，在少子化浪潮下，蓮潭國中小能逆勢上漲，相當不容易。

教育局長鄭新輝說，新建校舍以黃金級綠建築標章等級標準規劃設計，將智慧水電表、太陽能系統、雨水貯留回收系統等納入規劃考量，並將環保永續精神融入校園建築。

蓮潭國中小校長許嘉齡表示，蓮潭國中小自2023年8月設立以來，以｢培養世界公民的學校｣為願景，積極打造雙語與國際化學習環境，並引進多元資源，提升教學品質。2期校舍完工後，將新增國小部12班、國中部24班，目前已完成114學年度國中部7年級8班的招生作業。

日前校方舉辦國中部招生說明會時，吸引超過600人參加，反應相當熱烈，12日至15日新生線上登記截止，共有352人登記，由於該校為總量管制學校，經依照入學管制順位排序後，已於今天早上公布錄取名單，錄取率約62%，今天中午12時起至29日中午12時辦理線上報到。

台南善化蓮潭國中小新建校舍工程近尾聲。（市府提供）

市長黃偉哲（右）視察蓮潭國中小2期及國中部新建校舍工程，蓮潭國中小校長許嘉齡（左）說明工程進度。（市府提供）

蓮潭國中小國中部日前舉辦招生說明會，超過600人參加。（校方提供）

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