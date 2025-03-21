屏東廚餘機補助申請熱烈 周春米宣布收件時間延至4/30

屏東廚餘機補助民眾申請熱烈。（屏東縣政府提供）

2025/03/21 13:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣廚餘機補助政策，民眾反映熱絡，補助活動開跑短短1週內，就將補助預算300萬用罄，由於民眾申請踴躍，為鼓勵家戶端自源頭即將廚餘作好分類，縣長周春米特別再增加補助額度，補助收件日期到4月30日為止。

縣長周春米表示，環保局自113年8月1日起加強執行垃圾分類破袋檢查，為了從源頭開始做垃圾減量，今年度辦理廚餘機補助方案，3月10日起開始受理申請，只要設籍屏東縣的民眾皆符合補助對象，每戶以補助1台為限，每台可補助40%並以6000元為補助上限，原申請期限至12月31日止，但消息一公布，3月17日上午申請件數就達670件，短短一周補助預算300萬元就用罄，對於縣民有心做環保共同守護地球之熱情感動不已，決定加碼補助額度，期限到4月30日截止。

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環保局表示，申請補助的費用，民眾大約於2個月後可收到，請申請民眾耐心等待，並強調「戶籍在屏東，貨送到屏東」，才符合補助資格，今年度如來不及購買，可以明年度再申請，廚餘機肥料可以當成基肥使用於農地、菜園、花圃之土壤改良，處理後肥料資材不丟垃圾車。

屏東廚餘機補助申請熱烈，加碼申請到4月30日止（屏東縣環保局提供）

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