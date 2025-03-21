行人穿越馬路傷亡逾3成 基隆設雙柱型彈性護欄防穿越

基隆市交通隊統計，民眾任意穿越馬道造成故事傷亡逾三成。（記者盧賢秀攝）

2025/03/21 12:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市交通隊統計，行人傷亡車禍逾3成，是因為行人不遵守號誌、任意穿越馬路，七堵區明德一路有很多行人違規過馬路，險象環生，今年1月有男子違規過馬路被機車撞倒雙雙送醫。市府交通處為防止民眾亂穿越馬路，在七堵崇禮街至自治街口設置「雙柱型彈性護欄」，阻止行人再違規穿越馬路。

交通隊指出，今年1月24日下午5點左右，朱姓男子從明德一路119號前穿越雙向4車道要到對向，被直行機車撞擊，朱男和機車騎士都受傷送醫，同時該處常有公車乘客下車後，直接穿越馬路到對面，經常險象環生。

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市府、交通隊與地方民代會勘後，在明德一路段崇禮街至自治街口設置「雙柱型彈性護欄」，避免行人穿越車道發生交通事故。

交通隊說，2月8日清晨7點多，孝四路基隆火車站前也有機車騎士，為閃避違規穿越馬路民眾自摔受傷；每天上班尖峰前往搭火車、公車的通勤族很多，民眾為一時方便違規穿越馬路，警方將該路段列為執法取締重點區域，近1個月已取締行人違規56件、違規停車30件。警方也會同市政府會勘，交通處將在在孝四路、忠二路口新增「綠底行人穿越道線」，希望行人依標線、號誌過馬路。

市政府交通處指出，去年11月起推動「行人有序」政策，今年2月3日起進入「執法期」，呼籲行人過馬路務必走行人穿越道。

據交通隊統計，易發生行人事故路段有孝三路、孝四路、仁二路、新豐街、中正路、八堵路、源遠路、基金一路、西定路等路段，將針對行人違規穿越道路加強執法，違者可依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰。

市府交通處在七堵明德一路設置「雙柱型彈性護欄」，防阻民眾穿越車道。（記者盧賢秀攝）

基隆中正路是易發生行人事故路段之一，警方將加強執法。（記者盧賢秀攝）

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