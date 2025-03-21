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    竹北陌上花開季延至本週末 把握春光漫遊竹北後花園

    竹北市陌上花開季延至本週末，市長鄭朝方邀請大家把握春光，漫遊竹北後花園。（記者廖雪茹攝）

    竹北市陌上花開季延至本週末，市長鄭朝方邀請大家把握春光，漫遊竹北後花園。（記者廖雪茹攝）

    2025/03/21 10:24

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕連日陰雨終於告一段落，春陽乍現，新竹縣竹北市公所特別宣布，2025陌上花開季的賞花期與採花活動將加碼延長！原訂於23日僅開放採摘體驗，現在部分場區也將一同延長至23日，讓市民能夠把握這場春日盛宴，在大自然的懷抱中漫步、賞花、採摘，感受西區農村風情的純樸與美好。

    竹北市長鄭朝方表示，這一週的陰雨讓大家悶壞了，現在天氣終於放晴，公所鼓勵民眾走出戶外，來到竹北後花園散步、賞景。為此，公所團隊加碼延長活動，全面進行場地整理，迅速排除積水，並在步道鋪設軟墊，讓來訪遊客能夠在舒適的場域，徜徉於花間小路，享受春光的溫暖。

    活動地點位於西區溪州里澎湖窟步道旁，除了盛放的花海之外，40米長的「捲心草牆」地景藝術、稻草遊樂區等，還有竹北好市及街頭藝人表演，為週末的踏青之旅增添更多驚喜與樂趣。

    鄭朝方說，23日上午10點至下午4點將開放民眾現場報名於指定採花區採摘體驗，現場提供剪刀及花袋，也歡迎民眾自備刀具與提袋，將春日的美好帶回家。除了賞花、採摘外，他也特別推薦遊客不妨脫下鞋子，赤腳漫步於大地之上，感受泥土的溫度與草香，讓身心回歸最純粹的自然律動，與春天來一場最美的邂逅。

    竹北市陌上花開季延至本週末，市長鄭朝方邀請大家把握春光，漫遊竹北後花園。（記者廖雪茹攝）

    竹北市陌上花開季延至本週末，市長鄭朝方邀請大家把握春光，漫遊竹北後花園。（記者廖雪茹攝）

    連日雨天終於放晴，竹北市公所團隊全面整理陌上花開季活動場地，並在步道鋪設軟墊，期讓遊客能夠舒適的徜徉花間小路。（記者廖雪茹攝）

    連日雨天終於放晴，竹北市公所團隊全面整理陌上花開季活動場地，並在步道鋪設軟墊，期讓遊客能夠舒適的徜徉花間小路。（記者廖雪茹攝）

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