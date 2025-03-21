藍營以韓語「蟾蜍」諷青鳥追星族 內行人︰섬짱깨指逃亡台灣「支那人」

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，有南韓網友得知民進黨團臉書發布不當言論，痛斥台灣青鳥是「蟾蜍」，卻被特定媒體、藍白支持者拿來進行攻擊。（圖擷取自社群平台「X」、維基百科，本報合成）

2025/03/21 00:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自去年12月南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民進黨團小編因發布不當言論，當時南韓網友以「蟾蜍」（翻成中文）來吐槽，自此蟾蜍被特定媒體、藍白支持者拿來攻擊參加青鳥的追星族。事後不少網友發現，南韓網友當時吐槽的「섬짱깨」（seomjjangkkae），其含意不但與蟾蜍毫無關係，還是指非常辱華的「支那人」。

據了解，有南韓網友在得知民進黨團臉書發布「支持尹錫悅戒嚴」的不當言論後，在網路論壇發布相關討論，一些網友對此感到非常憤怒，痛斥台灣人經歷過被中國國民黨戒嚴38年的殘酷暴行，有著難以平復的歷史傷痛，就更不該對「戒嚴」一事發布如此輕率的言論。其中，有部分南韓網友在留言時，使用到「섬짱깨」這個詞來吐槽，該詞若經過網路AI翻譯成中文，會莫名變成與原意不符的「蟾蜍」。

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事後「蟾蜍」這一詞開始被大量藍白支持者、中國小粉紅使用，就連國民黨發言人楊智伃也曾以「蟾蜍」來怒罵參加「冬季青鳥在台北」的追星族。這波現象引起許多網友關注，在臉書、PTT、Threads、X（原推特）等社群平台皆有出現相關討論，不少人疑惑「蟾蜍」的韓文是否具貶低含意，意外釣出不少懂韓文的內行人解惑與吐槽。

根據南韓維基百科資料顯示，「짱깨」（jjangkkae）是源於日語中具貶義的俚語「ちゃんころ」（清國奴），指被對滿清女真族下跪、自稱奴才的漢人，目前則是針對所有來自中國的中國人，蔑稱他們是「支那人」。「섬짱깨」則是「짱깨」衍生詞，意指「島嶼上的清國奴」、「逃亡到台灣的中國人」等，中文可寫作「島醬狗」。

另外，「섬짱깨」已被南韓網友使用至少20多年，近年才流行的網路歧視用語。至於蟾蜍的韓文，則是寫作「두꺼비」（dukkeobi），而且在南韓多個民間故事與神話傳說中，蟾蜍被認為是十分友善、會帶來好運與主動幫助人類的生物。

蟾蜍的韓文「두꺼비」（dukkeobi），在南韓民間故事與神話傳說中，蟾蜍被認為是十分友善、會帶來好運。（圖擷取自南韓維基百科）

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