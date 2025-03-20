「桃園客庄旅行日」週六達人帶路 走讀楊梅福人步道後山林徑

桃園市政府客家事務局主辦「2025桃園客庄旅行日」，這週六早上11點至下午5點將在楊梅區老坑張屋聚落登場。（「富富．小山岡」提供）

2025/03/20 22:43

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局主辦「2025桃園客庄旅行日」，週六（22日）在楊梅區老坑張屋聚落登場，透過旅行日串聯桃園客家青年地創及社區營造團隊，邀民眾搶鮮體驗桃園客庄10大精選遊程主題，3到11月，每月從中推出1檔旅遊主題推廣、集客。週六的林徑走讀活動，由富岡創生基地「富富．小山岡」團隊首次從後山林徑導覽福人步道，透過感官體驗客家生態與文化。

「富富．小山岡」地方經理人張博舜說，楊梅老坑是講長樂腔的客庄，張屋聚落是張家清河堂，有公廳、伙房屋，及代表讓家族興旺的半月池，有山、有田，後面也有伯公（土地公），在都市化的現在，屬少見、保留完整的客庄生活代表，部分的福人步道也是張家土地。

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張博舜說，團隊首次開發全新的老坑生態文化走讀路線，帶民眾漫步健行秘境-福人登山步道，全程約3公里，有別於一般從登山口的水泥步道進入，而是以台灣光復紀念土地公作起點，走後山林徑，飽覽樟樹、桂竹、油桐花等客家植物，及客家埤塘，沿途也富有石駁坎、石步道等地形變化，舒適好走。

客家局長范姜泰基說，為推廣桃園客庄觀光旅遊，客家局結合客庄創生團隊、民宿業者、客家餐廳、天光雜貨店合作品牌店，結合所屬7大客家館舍及10個大型活動，規劃出10大主題遊程，建置「桃園客家旅行網」，方便民眾獲取食、宿、遊、購等各項資訊，希望透過「桃園客庄旅行日」活動，讓大家輕鬆規劃適合全家大小的踏青旅程，感受桃園客庄的旅遊魅力。

旅行日活動現場分各個地方創生團隊擺攤的「山田共學區」，藝文表演的「伙房展演區」、與客家相關店家的「淺山市集區」。「山田共學區」中，「富富．小山岡」林徑走讀活動，分中午12點、下午1點半2梯次，活動2小時，每梯次現場30位名額，於1號服務台開放報名；「屋脊文化」團隊帶來伯公信仰主題的相關攤位體驗，對應4、5月規劃的桐花小旅行；「蓮荷園休閒農場」以生活工藝為主題，現場提供草編拍打棒手作DIY體驗，中午12點至下午4點，每整點開放10名，每人100元，對應5月規劃的崙坪小旅行，詳情可上桃園市客家局臉書查詢。

中午12點至下午5點的「伙房展演」，邀請客家歌手葉鈺渟、葉人瑋，及三和國小、富岡國小等單位帶來精彩音樂、戲劇、歌謠、客家方口獅等表演，下午2點為龍潭愛樂管弦樂團、足夢舞人，與山城藝造舞蹈團、新毅群龍獅團的開場演出，重新詮釋客家生活的美學藝術。

主辦單位另安排接駁車，往返楊梅火車站與活動會場，楊梅火車站上午10點半至下午3點發車，活動會場中午12點至下午5點半發車，每半小時1班。開車民眾，車輛可免費停麗多森林溫泉酒店停車場，停車場若滿，可停老莊路沿線白線。

「富富．小山岡」團隊在林徑走讀活動，將從後山林徑導覽福人登山步道，飽覽樟樹、桂竹等客家植物及埤塘。（「富富．小山岡」提供）

「2025桃園客庄旅行日」3/22在楊梅區老坑張屋聚落登場。（取自桃園市客家事務局臉書）

「2025桃園客庄旅行日」接駁車時程。（取自桃園市客家事務局臉書）

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