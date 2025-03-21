注意！四肢纖細小腹凸 醫師張家銘：「瘦胖子」內臟發警訊

張家銘表示，四肢纖細但肚子特別凸是「瘦胖子」的特徵。（圖取自Freepik）

2025/03/21 00:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕體重不重，四肢並不胖，但肚子卻越來越凸出？台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，這種情況正是所謂的「瘦胖子」（TOFI，Thin Outside, Fat Inside），看似瘦弱的人，卻有著因內臟脂肪堆積的小腹。

張家銘今（20日）在臉書發文，表示「瘦胖子」指的是外表瘦弱，但體內卻積聚了大量內臟脂肪。這些脂肪並非可以用手捏到的「游泳圈」，而是隱藏在內臟周圍，像肝臟、腸道、胰臟甚至心臟等重要器官旁邊。內臟脂肪會釋放發炎物質，對全身的代謝造成影響，並增加多種健康風險。最可怕的是，許多「瘦胖子」往往沒有任何明顯的症狀，直到健康檢查報告出現問題時，才會發現情況已相當嚴重。

內臟脂肪堆積後，會對身體造成諸多危害，主要包括：

糖尿病

內臟脂肪影響胰島素作用，導致血糖不穩，最終可能引發第二型糖尿病。

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心血管疾病

脂肪肝

慢性發炎

內臟脂肪釋放發炎因子，損害血管，增加動脈硬化、高血壓甚至中風的風險。內臟脂肪滲透至肝臟，可能導致脂肪肝，長期可引發肝硬化。內臟脂肪的積累，會使身體處於持續的慢性發炎狀態，降低免疫力，並可能提高罹患癌症的風險。

許多人誤以為瘦胖子的形成只是因為吃得太多、運動不足，但其實，這與生活習慣、壓力、荷爾蒙變化密切相關

久坐不動

飲食不當

壓力過大

睡眠不足

如何有效減少內臟脂肪，重獲健康？

長時間靜坐不運動，會降低基礎代謝，脂肪燃燒減少，內臟脂肪自然會增加。攝取過多精緻碳水化合物（如白飯、麵包、甜點），會導致血糖快速上升，進而促使脂肪在腹部囤積。壓力會促使皮質醇分泌，這種荷爾蒙會使脂肪特別容易囤積在腹部。每天睡眠時間過少會降低身體的代謝速度，增加內臟脂肪的堆積。

雖然內臟脂肪堆積容易，但好消息是，它比皮下脂肪更容易燃燒。只要採取正確的方法，就能有效減少內臟脂肪，恢復健康。以下是張家銘推薦的幾個有效的減脂建議：

增加運動量

調整飲食習慣

試試間歇性斷食

減壓

保證充足睡眠

每週150分鐘的有氧運動（如快走、慢跑、游泳）搭配肌力訓練（如深蹲、核心運動），能幫助燃燒內臟脂肪。減少精緻碳水化合物（如白飯、麵包、甜點）的攝取，增加蔬菜、優質蛋白質（如魚、雞肉、堅果）及健康脂肪（如橄欖油、酪梨）的比例。透過間歇性斷食，讓身體進入「燃脂模式」，更有效分解內臟脂肪。冥想、瑜伽、深呼吸等有助於降低壓力荷爾蒙，避免壓力引發脂肪囤積。每天確保7-9小時的高品質睡眠，幫助身體回復正常代謝，避免脂肪積累。

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