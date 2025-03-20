台中推出虛擬交通卡 3/21起搭公車手機「嗶」一下就OK

3/21起在台中搭公車，「嗶」手機也可以上下車。（圖：市府提供）

2025/03/20 20:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中搭公車新制上路，配合數位時代到來，交通局明（21日）起推出市民專屬虛擬交通卡，只要在手機綁定「市民限定乘車碼」，用手機掃碼即可搭車，一樣享有雙十公車優惠，上下車手機「嗶」一下就能通行。

交通局長葉昭甫指出，3月21日啟動「市民限定乘車碼」，只要三個步驟就可完成綁定，第一步先進行市民身分驗證，若已有實體市民限定交通卡就不須再做身分驗證，第二步為安裝電支業者APP並完成註冊，目前開放悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家電支業者，民眾可擇一下載並完成註冊，第三步則是下載「台中Go」APP並登入或註冊，再到「台中Go」APP右下方「個人專區」選擇綁定電支業者後，即可開始使用市民限定乘車碼。

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葉昭甫指出，配合新制，明起將原「台中公車」及「Taichung go」APP合併改版升級為「台中Go」APP，一併啟用「市民限定乘車碼」服務，也與「台中通」會員系統合作，只要用「台中通」會員帳號即可登入，民眾搭乘公車查詢公車動態後即可開啟市民限定乘車碼上車。

為鼓勵大家共同響應使用市民限定乘車碼，3月21日至6月20日活動期間內，前3000名成功綁定「市民限定乘車碼」者，可獲超商咖啡兌換券或折抵金，第1萬名成功綁定者可獲全家超商3000元禮物卡，詳情請查詢台中Go官網（https://www.taichung-go.tw/ch/about-citizen/index）。

交通局提醒，民眾每次上下車，皆需在「台中Go」APP中開啟市民限定乘車碼掃碼，掃碼成功後即可享有市民限定雙十公車優惠；葉昭甫也提醒，「市民限定乘車碼」產生後須於2分鐘內使用，逾時即失效須重新產碼，且目前尚無敬老愛心卡優惠點數功能，使用市民限定乘車碼搭乘超過10公里，將依現行公車收費機制扣款。

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