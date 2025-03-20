為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    郵局限定款乖乖超搶手！40分鐘3200份搶購一空

    中華郵政首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱。（中華郵政公司提供）

    中華郵政首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱。（中華郵政公司提供）

    2025/03/20 19:20

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司為慶祝創立129週年，首次與經典零食品牌「乖乖」合作，攜手推出「幸運骰聯名款乖乖」，3月20日郵政節上午10時於「i郵購」網站開賣，短短40分鐘3200箱即銷售一空。

    「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱，箱內含4包聯名款乖乖，以奶油椰子香味的綠色乖乖象徵「順利」，加上百年品牌郵局象徵「信賴」，成為經典綠色組合，並特別加贈「波波鴿幸運骰鑰匙圈」，結合郵局吉祥物波波鴿的「平安好人緣」，與棒球幸運骰的「超級好運氣」，寓意好運隨行、事事順遂。

    中華郵政公司說明，聯名款乖乖箱於3月20日郵政節上午10時、限量3200箱開賣後，40分鐘就搶購一空，不僅喚起大眾的童年記憶與情感，也反映民眾對郵政吉祥物「波波鴿」的喜愛。

    此外，中華郵政公司指出，自3月20日起至4月10日止，民眾可前往全國16間郵局O2O郵購站，透過電子看板的拍照功能，或與聯名款乖乖一起拍照，將照片上傳至FB「i郵購粉絲團」，即可參與抽獎活動，有機會獲得限量10組的「獨家波波鴿證件套」，此限量紀念品僅送不賣，粉絲們千萬不要錯過。

    中華郵政公司表示，這次與乖乖的聯名合作只是開端，「i郵購」未來將積極開發波波鴿與知名品牌聯名或特規商品，值得期待的是，即將到來的母親節檔期，將與榮獲台南2025十大伴手禮的品牌「塩萃」攜手合作，共同推廣北門鹽田的特色文化與優質產品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播