郵局限定款乖乖超搶手！40分鐘3200份搶購一空

中華郵政首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱。（中華郵政公司提供）

2025/03/20 19:20

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司為慶祝創立129週年，首次與經典零食品牌「乖乖」合作，攜手推出「幸運骰聯名款乖乖」，3月20日郵政節上午10時於「i郵購」網站開賣，短短40分鐘3200箱即銷售一空。

「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱，箱內含4包聯名款乖乖，以奶油椰子香味的綠色乖乖象徵「順利」，加上百年品牌郵局象徵「信賴」，成為經典綠色組合，並特別加贈「波波鴿幸運骰鑰匙圈」，結合郵局吉祥物波波鴿的「平安好人緣」，與棒球幸運骰的「超級好運氣」，寓意好運隨行、事事順遂。

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中華郵政公司說明，聯名款乖乖箱於3月20日郵政節上午10時、限量3200箱開賣後，40分鐘就搶購一空，不僅喚起大眾的童年記憶與情感，也反映民眾對郵政吉祥物「波波鴿」的喜愛。

此外，中華郵政公司指出，自3月20日起至4月10日止，民眾可前往全國16間郵局O2O郵購站，透過電子看板的拍照功能，或與聯名款乖乖一起拍照，將照片上傳至FB「i郵購粉絲團」，即可參與抽獎活動，有機會獲得限量10組的「獨家波波鴿證件套」，此限量紀念品僅送不賣，粉絲們千萬不要錯過。

中華郵政公司表示，這次與乖乖的聯名合作只是開端，「i郵購」未來將積極開發波波鴿與知名品牌聯名或特規商品，值得期待的是，即將到來的母親節檔期，將與榮獲台南2025十大伴手禮的品牌「塩萃」攜手合作，共同推廣北門鹽田的特色文化與優質產品。

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