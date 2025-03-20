拚千萬人次來台 觀光署強化主題產品擴大行銷

交通部觀光署3月17至20日舉辦年度全球觀光行銷推廣研討會議，分析各國趨勢並制定國際行銷策略。（觀光署提供）

2025/03/20 19:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣今年目標爭取1000萬人次國際客來台。交通部觀光署內部舉辦年度全球觀光行銷推廣研討會議，分析各國趨勢並制定國際行銷策略。觀光署說，將強化主題產品，擴大各行銷面向，以新祕境、新景點、新活動等鏈結台灣旅遊產品，也鼓勵駐外單位創新行銷，例如透過動畫、漫畫、電子遊戲等管道，邀國際客來台旅遊。

觀光署召集16個駐外辦事處主任，3月17到20日進行「2025全球觀光行銷推廣研討會議」。觀光署說，這次會議聚焦在「強化主題產品」及「擴大行銷面向」兩大主軸。

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觀光署說，強化主題產品方面，以台灣燈會、仲夏節、台灣美食展、自行車旅遊節、台灣好湯為宣傳主題。今年適逢「世界壯年運動會」、「世界賞鳥博覽會」、「世界露營大會」在台舉辦，顯示台灣舉辦大型賽會能量及生態低碳旅遊、永續觀光等主題旅遊發展已日趨成熟。

此外，掌握郵輪旅遊（強化日韓、港星馬Fly-Cruise推介）、新南向市場企業獎勵旅遊、歐美紐澳一程多站，都是主題行銷重點，日本市場「千人放天燈」及「野柳石光」二項大型夜間活動成功募客經驗亦可供其他市場參考，積極評估以其他大型活動引客。

至於擴大行銷方面，觀光署鼓勵駐外單位，未來以創新行銷宣傳方式，例如活用ACG（動畫、漫畫、電子遊戲）管道，擴大宣傳效果；既有行銷管道則持續投放，並運用大型廣告、數位廣告、社群媒體、專屬頁面等平台收集數據，即時調整推廣內容、訊息與目標受眾，使效益最大化，聚焦重點主題，如新祕境、新景點、新活動，鏈結台灣旅遊產品，另也因應全球趨勢，以AI協助國際旅客提前規劃台灣遊程，提高送客及國際旅客來台效益。

觀光署也說明先前宣傳成效。英國網紅年會今年2月選定在台灣辦理，適逢台灣燈會期間，近500名業者及媒體到訪，擴大Reels串流影片觸及全球引客；台灣觀光服務分處（TTIC）布局也漸有成效，孟買TTIC去年2月成立後，今年2月就迎來800人印度獎勵旅遊團，接下來會乘勝追擊，今年將於荷蘭阿姆斯特丹、澳洲雪梨與美國西雅圖等潛力三城市增設TTIC，為歐洲、紐澳及北美市場再添助力，同時也規劃將孟買升格為辦事處，持續開拓新興市場。

為推廣台灣區域特色，觀光署也整合各縣市在地觀光資源打造「台灣觀光100亮點」，鼓勵旅客體驗台灣各區域四季風情，暢玩全台，並扣合2025起連續三年「北回歸線在台灣」旅遊主題，本次特別循著北回廊帶足跡進行考察，以生態、文化、宗教、部落、科技為本實地參訪，預期將為嘉義至澎湖、花東等北回歸線經過的地區帶來正面推廣效益。

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