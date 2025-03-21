舊菜刀如何處理？亂丟小心噴6000元 環保局曝正解

不要的菜刀如何處理？台南市環保局曝正解。示意圖。（資料照）

2025/03/21 00:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕家中刀具用久不鋒利，許多人會選擇買新的，不過舊刀又該怎麼處理。對此，台南市環保局指出，菜刀屬於廢鐵類，可以回收物，應獨立交付資源回收車，同時提醒清潔隊員，以免造成受傷。

網友在mobile01論壇發文說，家中添置新刀具，舊菜刀面臨淘汰，雖然有些變鈍，但修磨一下仍可繼續使用，但其中一把刀柄破損到不堪使用，讓原PO相當困擾，「想丟掉又不知道該怎麼處理，擔心會傷到收垃圾的清潔人員」。

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貼文曝光後，內行網友建議，「若老刀真的不值得維修想要丟棄，可以用三、四張報紙包裹好，再以塑膠袋包好，於資源回收日丟棄，只要包好不會有問題的」、「要回收包好親自交給資源回收車，叮囑回收人員菜刀請小心，這樣就不會傷到人了，另外就是直接送到資源回收廠」。

根據《廢棄物清理法》規定，若民眾未依規定亂丟，環保局可依法處以1200元至6000元罰款；台南市環保局指出，菜刀的刀身屬廢鐵類，可以回收，但要獨立交付給資源回收車，並特別提醒清潔人員，以免造成受傷。新北市環保局也提醒，廚房中的刨絲刀、刨刀、削皮刀以及矽膠攪拌刮刀皆屬於「不可回收物」，請裝在專用垃圾袋交給垃圾車，而美工刀片因體積過小屬於不可回收，但仍具危險性，應妥善包好再丟棄。

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