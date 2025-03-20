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    竹崎高中翻新門面 村長校友贈落羽松期盼母校百年樹人

    竹崎鄉義隆村長葉志紘（左）感恩母校栽培，贈送母校落羽松，今委託業者到校種樹，盼校長蘇淵源（右）帶領母校持續培育優秀人才。（竹崎高中提供）

    竹崎鄉義隆村長葉志紘（左）感恩母校栽培，贈送母校落羽松，今委託業者到校種樹，盼校長蘇淵源（右）帶領母校持續培育優秀人才。（竹崎高中提供）

    2025/03/20 17:58

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉獲內政部補助近6000萬元，辦理文化路行人改善工程及台電管線地下化工程，竹崎高中也移植門口樹木、拆除圍牆，翻新門面，竹崎高中校友、義隆村長葉志紘贈送3棵落羽松給母校，今天委託業者到校種植，期許母校「十年樹木，百年樹人」，持續培育優秀人才。

    葉志紘說，在彰化種有落羽松等樹木，近年陸續移植，得知母校門口道路施工，正在翻修門面，於是捐贈3棵落羽松，感恩母校栽培，也綠美化母校環境。

    竹崎高中校長蘇淵源說，配合鄉公所辦理行人改善工程及台電管線地下化工程，校門口前樹木移植、圍牆也拆除，將打造全新的校門口。義隆村長葉志紘是竹崎高中第15屆畢業校友，今天贈送落羽松給母校，落羽松四季都有不同風貌，與學校生命教育互相呼應，前人種樹、後人乘涼，校友的愛透過植樹，將永續傳承給學弟、學妹。

    蘇淵源說，竹崎高中與竹崎國小每天上、下課約2000人經過文化路，常造成壅塞、人車爭道問題，竹崎鄉公所獲內政部補助辦理施工，除了拓寬人行道、道路，未來台電管線地下化，文化路市容景觀將煥然一新；校門口將新建圍牆、守衛室，結合後呈現阿里山林鐵火車意象，施工期間由警方協助管制單向通行，預計今年暑假期間完工。

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