台南3企業捐款 助學甲12戶弱勢邊緣戶每年1萬禮券

台南學甲區長張明寶（左一）代表致贈關懷禮券給弱勢邊緣戶。（公所提供）

2025/03/20 17:21

〔記者楊金城／台南報導〕寒冬送暖，學甲華興工業、定益企業及麻豆合利富公司關懷台南學甲區弱勢邊緣戶，共捐贈23萬元關懷金，學甲區公所成立審查小組慎用善款，有12戶符合發送標準，每戶1年可獲1萬元關懷禮券，紓解經濟壓力，今天（20日）發送每季關懷禮券。

學甲區長張明寶指出，市長黃偉哲推動溫暖大台南，關懷弱勢族群，在公所媒合下，透過公私協力攜手關懷弱勢族群，感謝學甲、麻豆3家企業主動關懷，捐款幫助弱勢。

請繼續往下閱讀...

因是幫助弱勢邊緣戶，捐助排除低收入戶，專款用於支持學甲區內經濟面臨困境的弱勢邊緣戶，為確保資源有效運用，學甲區公所特別成立審查小組，除所內委員外，另邀請佳里奇美醫院公共事務室主任林正雄及學甲區調解委員李南賢參與審查，以真正幫助最需要的家庭。

審核後有12戶弱勢家庭獲捐助，每戶每季發放2500元禮券，全年四季共計1萬元，讓受惠家庭能依自身需求就近採買民生物資，緩解經濟壓力，感受到社會的關懷與溫暖。

張明寶說，期盼善舉能拋磚引玉，吸引更多企業與團體共同響應，為關懷弱勢族群貢獻心力。

寒冬送暖，台南學甲區長張明寶（左二）代表致贈禮券給弱勢邊緣戶學，表達關懷。（公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法