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    首頁　>　生活

    板橋三民社區三大男主廚 攜手替老人共餐煮出料理美味

    新北市板橋三民社區老人共餐每週一至六， 已經持續辦理12年。（記者翁聿煌攝）

    新北市板橋三民社區老人共餐每週一至六， 已經持續辦理12年。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/20 17:26

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區三民社區推動老人共餐12年，社區理事長林素杏網羅3大男主廚，包含謝春能、謝阿毛兄弟檔和曾在日本料理師傅陳庚辛，為參加共餐的長輩準備色香味俱全的料理美味，還有藥劑師到場幫據點長輩生理量測，並將血壓等健康數據上傳社會局銀髮俱樂部資訊系統；動健康老師並一起帶領長輩運動，比日照中心的照顧還周全。

    三民社區發展協會理事長林素杏表示，新北市自2013年起推動老人共餐，社區就開始響應，由志工先在協會張羅煮好飯菜，包膜後再用推車送到鄰近的民生公園活動中心，等長輩運動完再一起共餐，餐食會有一主菜三副菜，每次共餐的人數約40人。

    林素杏在採買食材時，認識在埔墘興隆市場賣雜貨的謝春能，謝春能今年81歲，由於賣雜貨，對於一些糕點非常在行，他的弟弟謝阿毛，曾在台北市婦幼醫院擔任廚師長達26年，兩兄弟一起到協會幫忙煮飯，每逢節慶，更帶領其他志工一起綁肉粽、做鳳梨酥，豐富餐點菜色。

    另外陳庚辛，曾在日本料理店工作4年，他說日本料理講究刀工，因此即使是老人共餐，他仍拿出看家本領，將高麗菜切成細絲、鋪在盤底，上面再倒入螺肉，四周鋪上切半的糖心蛋，色香味俱全，令長輩看了食慾大增。

    還有81歲的蘇明和，軍醫退休後晚上仍在藥局上班，擔任藥劑師，他白天到協會據點來幫忙，幫長輩做各項生理量測，包含體重、血壓等，並將每位長輩的健康數據上傳。

    90歲的郭承基參加共餐已有10年，他說參加社區共餐和運動，讓他越來越健康。林素杏說，還有長輩一開始由外籍移工用輪椅推著來參加，看起來悶悶不樂，一年後不僅與其他長輩熱絡互動，還一起參加松年大學的課程，整體身心健康均大幅改善。

    90歲的郭承基（左1）參加共餐10年，跟著動健康老師帶領用彈力帶運動。（記者翁聿煌攝）

    90歲的郭承基（左1）參加共餐10年，跟著動健康老師帶領用彈力帶運動。（記者翁聿煌攝）

    新北市板橋三民社區志工團隊為老人共餐準備料理美味。（記者翁聿煌攝）

    新北市板橋三民社區志工團隊為老人共餐準備料理美味。（記者翁聿煌攝）

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