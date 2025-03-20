《屏東SOLO》觀光專書大受好評續推第2輯 11鄉鎮再掀尋幽訪聖熱潮

《屏東SOLO 》旅遊專書今天發表第二輯。（記者陳彥廷攝）

2025/03/20 17:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣是國內觀光大縣，縣府挖掘在地人才知道的隱藏景點，去年推出11鄉鎮市的《屏東SOLO》觀光專書大獲好評，今年再接再勵推出第二輯並選在甫開幕的屏東縣王船文化館發表，縣長周春米邀請國內外的粉絲們，前來累積「屏東值」升級。

屏東縣政府以3年為期，深入33個鄉鎮挖掘在地人才知道的隱藏景點，編輯成《屏東SOLO》專書，去年推出第一套後得到旅人們熱烈迴響和關注，今年再接再勵推出「第二輯」，並和全台最南誠品書局共同行銷。

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縣長周春米說，屏東幅員遼闊，擁有豐富的自然資源與多元文化，從壯闊山海到純樸部落，從復古老街到秘境步道，每一處角落都值得細細品味，《屏東SOLO 》延續深度的探索精神，創造自己的專屬旅程。

第二輯共蒐羅有「小琉球、東港、南州」的乘船、騎行、徒步行旅，說走就走的「偽出國」高質感行程！「三地門、霧臺、瑪家」專屬親山愛水的喜好者，也是排魯文化積累的藝文聖境。「萬巒、潮州、新埤」則是讓人特別想要以尋寶搜奇的心態走進村落，發現大衛之星的教堂穹頂，探秘藏身小鎮的店家。「恆春、滿州」是半島尾聲的永恆及滿足，有各種克服逆境、再現生命力的商店與餐廳，更是來此回看自我的好境地。

周春米表示，SOLO專書將4種不同風格的區域旅行，來到東港的王船文化館發表是別具意義，書中有很多很精彩、以往沒去過的地、沒吃到的隱藏小站，或是由地方在地達人推薦的景點累積對屏東的信仰，來屏東走走吃吃喝喝玩玩，身歷其境是最佳實境體驗，從心出發，安心行動，定心享樂，暖心互動，成為一生可以無限來此的好理由。

屏縣府交通旅遊處補充，《屏東SOLO 》不僅是一趟視覺與文化的旅程，更是一場與在地人對話的機會，書中特別收錄了達人推薦的私密景點，以及他們的深度故事，讓旅人可以用最真實的方式體驗屏東的獨特魅力，讓旅遊不再只是走馬看花，而是真正走進屏東的生活脈動。

《屏東SOLO》旅遊套書第二輯正式發售首刷推出1000組，誠品、五南、博客來、讀冊、金石堂網路及實體書店及屏東的獨立書店都可買得到，每本實體書都附上手抄紙張，紙面是使用各鄉鎮的意象產物製作，作為讀者認識每一鄉鎮的引言，純手工製作讓讀者感受到屏東多向度的熱情。

此外，電子書也同步上架於屏東縣政府網站，供民眾免費線上閱讀，無論你是熱愛冒險的旅人，還是嚮往慢活的旅遊愛好者，都歡迎翻開這本書探索不一樣的屏東。

《屏東SOLO 》旅遊專書今天發表第二輯。（記者陳彥廷攝）

《屏東SOLO 》旅遊專書今天發表第二輯。（記者陳彥廷攝）

《屏東SOLO 》旅遊專書今天發表第二輯。（記者陳彥廷攝）

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