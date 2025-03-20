嘉縣女青年返鄉賣「小公主咖啡」 延續父業打造咖啡王國

王麗靜協助父親田間管理咖啡園，自己也持續參加咖啡產業課程精進技術。（圖由王麗靜提供）

2025/03/20 16:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕七年級生王麗靜自小在梅山鄉瑞里長大，原本在嘉義市開早午餐店，因父母年事已高，6年前返鄉陪伴家人，協助擔任嘉義縣咖啡產業發展協會創會理事長的父親王秋忠種植咖啡，她還開了一間「瑞里小公主咖啡」，店內產品以「國王」、「魔法大臣」等命名，打造自己的咖啡王國。

王秋忠早期推動瑞里觀光與農業轉型，投入種植阿拉比卡咖啡，6年前王麗靜返鄉，父女一起管理、種植咖啡；王麗靜參加嘉義縣政府「啡嚐嘉義」計畫，透過咖啡專業課程精進咖啡產業專業，將所學應用於咖啡園田間管理，逐步打造系統化的經營模式。

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王麗靜說，返鄉創業最困難就是與父母的觀念不同，容易產生衝突，尤其父母經營數十年，為了說服父母，她會將想法付諸行動，做出成績，讓父母願意放手、相信她，且除了傳承家業，不害怕改變，勇於創新

創業的經歷，成為她開發產品靈感來源，如「國王咖啡」象徵父親創立咖啡事業的甘苦歷程，「珍愛咖啡」代表父愛的嚴厲與不捨，「魔法大臣」感念推動她前進的家人、朋友、師長，目前正值瑞里紫藤花季，她也製作花季限定下午茶、紫薯麻糬等甜品。

王麗靜說，咖啡店的咖啡豆都來自家裡的咖啡園，採友善耕作方式，目前種植面積約1公頃，品種包括阿拉比卡、SL34、藝妓等，與同樣返鄉的青年，分工杯測、烘豆、腦力激盪，運用日曬、水洗調和出獨特風味的配方豆，如拿鐵不用加糖，就風味十足，獲外國遊客青睞。

創業經歷成為王麗靜開發產品靈感，店內產品以「國王咖啡」、「魔法大臣」命名，也敘述與家人相處的點滴。（圖由嘉義縣政府提供）

王麗靜返鄉開「瑞里小公主咖啡」，紫藤花已盛開。（圖由嘉義縣政府提供）

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