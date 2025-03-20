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    清明節掃墓 新北多區交通管制、供免費接駁車

    新北市多行政區將在清明節祭祀時段實施交通管制，並提供免費接駁車服務。各區公所也於周邊設服務站。（資料照，金山區公所提供）

    新北市多行政區將在清明節祭祀時段實施交通管制，並提供免費接駁車服務。各區公所也於周邊設服務站。（資料照，金山區公所提供）

    2025/03/20 16:37

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為了迎接掃墓人潮，新北市多行政區將在清明節祭祀時段實施交通管制，並提供免費接駁車服務。各區公所也於周邊設服務站，提供諮詢、飲用水、簡易掃墓用具、紙錢集中回收區、流動廁所等服務。

    樹林生命紀念館（第六公墓）將於3月22日、23日、29日、30日、4月3日至6日交管，同時段上午7點至下午3點在樹林調度場、南樹林火車站提供免費接駁車，示範公墓納骨塔將於4月4日交管；土城靈恩寺將在3月23日下午2點舉行團拜儀式，當日上午8點30分至下午4點30分舉行功德法會，同時間在土城捷運站提供免費接駁車。

    三峽區將於3月22日至4月6日舉辦清明春祭法會，生命紀念館、三峽第十六公墓3月22日、23日、29日、30日、4月3日至6日上午7點至下午4點交管。三峽第三公墓、三峽第四公墓將於4月4日上午7點至下午3點交管，並提供免費接駁車；鶯歌第一公墓、鶯歌第二公墓、鶯歌第三公墓將於3月29日、30日、4月4日、5日上午7點至下午3點交管，同時段提供祭祀專車。

    淡水區將於3月22日上午8點至下午4點在淡水聖賢祠舉行清明法會，八里區3月29日至30日、4月3日至6日交管，三芝區3月30日上午9點至12點舉辦春祭法會，同時段皆提供免費接駁車；石門區3月29日、4月4日上午7點30分至下午1點30分在第三、第四公墓設服務站。

    中和區公所將於3月22日、23日、3月29日、30日、4月3日至6日上午8點至下午5點提供免費接駁車，可從捷運南勢角站或興南路二段32巷旁搭乘至中和納骨塔；烏來區4月4日上午7點至下午3點交管。

    樹林生命紀念館（第六公墓）將於3月22日、23日、29日、30日、4月3日至6日交管，提供免費接駁車。（樹林區公所提供）

    樹林生命紀念館（第六公墓）將於3月22日、23日、29日、30日、4月3日至6日交管，提供免費接駁車。（樹林區公所提供）

    三峽區第十六公墓3月22日、23日、29日、30日、4月3日至6日上午7點至下午4點交管。（三峽區公所提供）

    三峽區第十六公墓3月22日、23日、29日、30日、4月3日至6日上午7點至下午4點交管。（三峽區公所提供）

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