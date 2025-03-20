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    最高薪53K! 羅東就業中心3/22聯合徵才 釋出千個職缺

    羅東就業中心22日舉辦聯合徵才，釋出近1000個職缺。（圖由羅東就業中心提供）

    羅東就業中心22日舉辦聯合徵才，釋出近1000個職缺。（圖由羅東就業中心提供）

    2025/03/20 16:13

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕因應年後求職轉職熱潮，勞動力發展署羅東就業中心22日將在羅東鎮農會第3館舉辦宜蘭地區聯合徵才，釋出近1000個職缺，平均薪資3萬5000元，最高薪5萬3000元，求職者還可參加摸彩，把Switch電子遊戲機、禮券帶回家。

    這場活動邀請台泥公司、八貫企業、麥守基國際科技、連大烏石港、築間餐飲等30多家廠商參加，求才職種以批發與零售業為大宗，占43%，其次是製造業的39%，其他還有住宿及餐飲業、金融與保險業、運輸業、醫療保健及社會工作服務業，合計近1000個工作機會，其中有300多個打工兼職職缺。

    羅東就業中心今天（20日）表示，徵才現場設有「津貼方案專區」，符合資格求職者錄取專區內的職缺，上工後除了薪資另有津貼方案補助。「諮詢區」則有專人提供職涯與產業趨勢諮詢、履歷健檢，此外，會場增設求職者與廠商直接面談平台，讓求職者一次面試多家廠商，提高錄取機率。

    徵才時間是22日上午9點半到中午12點半，求職者請攜帶身分證件，到場辦理求職登記便可領取摸彩券，集滿3個章後投進摸彩箱，主辦單位將在中午12點20分抽出Switch、全聯500元禮券、統一超商500元商品卡等獎品得主。羅東就業中心洽詢電話：03-9542094。

    羅東就業中心22日的徵才活動，求職者可參加摸彩，把Switch、禮券帶回家。 （圖由羅東就業中心提供）

    羅東就業中心22日的徵才活動，求職者可參加摸彩，把Switch、禮券帶回家。 （圖由羅東就業中心提供）

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