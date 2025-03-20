狠甩境外蚵衝擊！ 雲林56戶蚵農獲國產牡蠣溯源標章

雲林56戶蚵農獲國產牡蠣溯源標章認證，品質掛保證。（記者李文德攝）

2025/03/20 16:09

〔記者李文德／雲林報導〕近年常有境外蚵混充台灣蚵出售，導致我國蚵農生計受到衝擊。農業部漁業署積極輔導在地蚵農加入溯源管理，證明來源是台灣，雲林已有第1批蚵農獲認證通過。蚵農表示，認證通過消費者較安心，銷量翻倍。漁業署副署長陳建佑表示，現國產牡蠣溯源養殖戶納管涵蓋率約63％，將持續推動讓今年能達80％ 。

雲林縣農業處表示，根據漁業統計年報，2023年雲林牡蠣放養面積3070.41公頃，生產量4405公噸，產值逾13億元，位居全國第二，但受氣候變遷、人口老化缺工情形，養蚵產業逐漸沒落，加上近年來更進口蚵混充台灣牡蠣銷售，讓蚵農生計大幅受到影響，因此漁業署推動溯源條碼或產銷履歷等，讓傳統蚵業轉型，增加收入；處長魏勝德表示，去年首波輔導養殖戶申請溯源標章共有56戶通過認證。

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去年取得溯源標章的蚵農林岳鋒表示，近年來境外蚵通常以1台斤平均60元進口，而台灣牡蠣每台斤平均價都維持200元左右，因此有部分業者會將境外蚵混合台灣蚵，或者全數充當國產蚵，以台灣價售出，造成國產牡蠣業者無法順利將蚵銷售出去。再者混充台灣牡蠣的情形，也會讓消費者對本土蚵失去信心，產業衝擊影響大。

林岳鋒指出，為能讓民眾安心取得國產牡蠣，前年底開始申請溯源標章認證，經近3個月努力下，成功取得溯源標章；太太張曉慧表示，凡購買的消費者可以掃描QR Code就能追蹤到產地，通過認證後詢問度翻倍，不少消費者回頭購買比例提升，且相關輔導單位都會不定期訪視，品質掛保證。

漁業署副署長陳建佑表示，目前全國已有1247牡蠣養殖戶獲得溯源或產銷履歷驗證，納管涵蓋率約63％，在輔導方面會協助養殖戶張貼標章、做市場區隔，對養殖戶和販運商，也會協助改善養殖環境和包裝設備。希望今年能將涵蓋率達到80%，或者更高，保護國人也保護本土牡蠣業者生計。

國產牡蠣溯源標章通過認證後，業者可標明「國產」。（記者李文德攝）

雲林有56戶蚵農獲國產牡蠣溯源標章認證，張曉慧表示通過認證後銷量翻倍。（記者李文德攝）

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