全教總籲禁私中考試招生 私中盟批不尊重家長教育選擇權

全教總昨籲禁止私中考試招生，私中盟今反批不尊重家長教育選擇權。（溫順德提供）

2025/03/20 16:14

〔記者林曉雲／台北報導〕最近3800名小六生報考一所私中，寫作文時「賜死」一半爸媽惹議。全國教師工會總聯合會昨開記者會，批私校「小聯考」傷害國民教育公正性，學生承受過度升學壓力，要求立院修私校法，禁止私校透過考試及營隊篩選學生。對此，全國私立中學聯盟今日反批，全教總未正視台灣教育體系多元性，不尊重家長的教育選擇權，侵害憲法保障私人興學自由。

全教總理事長侯俊良昨和立委林宜瑾開記者會，質疑近年私校小六基測，錄取率僅個位數「比頂大還難考」，還有部分私校以各種科學營隊、多元智能成長營、AI科技營、雙語領袖營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，行挑選學生之實；林宜瑾提出「私立學校法」修正案，禁止私校考試或營隊招生，並比照公立國中小，由教育局處統一辦理常態編班，以保障學生受教權。

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但私中盟發起人、復旦高中校長陳建佑今表示，公立學校資源分配不均，難以提供統一教育品質，私校透過特色課程、專業師資、國際化視野與完整的學生培育計畫，補足公校資源不足，滿足教育多元需求，也提供學生就學的另一選擇，且各國皆存在公私並行現象，美國灣區私校競爭激烈，歐洲許多國家也有多樣私校，學費高出台灣甚多，但各國並未將私校競爭視為「亂象」，反而透過合理監督，讓私校發揮教育功能，也確保其辦學權益。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，憲法保障私人興學自由，選擇適合自己學風並認同教育理念的學生，屬私人興學自由之範圍，許多家長選擇私校，並非單純追求升學競爭，而是私校能提供更優質的學習環境、安全管理與未來升學的便利性，政府如欲減輕升學壓力，應當著眼於提升公校的教育品質，推動適性教育輔導，並縮小城鄉資源差距，而非倒果為因，把私校招生考試視為升學壓力的罪魁禍首，企圖修法限制私校的發展，也剝奪家長的教育選擇權。

輪值主席、明道中學校長汪大久表示，依法，私校有選擇學生的權利，考試招生是最公平的管道，但非唯一管道，3年前台中市15所私中共識停止紙筆測驗，改採多元入學，是其他縣市可以參考的方向，私校招生方式可討論，但不應被貼上「教育亂象」標籤。

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