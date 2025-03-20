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    台南傳虐狗 動保處找上門飼主稱狗狗不見了

    民眾16日在台南歸仁區發現一輛小貨車外吊掛著一隻黑狗，疑似虐狗。（擷取自網路）

    民眾16日在台南歸仁區發現一輛小貨車外吊掛著一隻黑狗，疑似虐狗。（擷取自網路）

    2025/03/20 16:28

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市歸仁區傳出疑似虐狗事件，有民眾昨（19日）在社群媒體發文指出，16日在路上看到一輛白色小貨車將狗狗吊掛在車外，狗狗身體一直碰撞身體，經追上前告知，駕駛才停下車將狗狗抱起，疑似虐狗行為引發網友撻伐。

    台南市動保處昨晚會同警方上門調查時，飼主辯稱是狗狗不慎掉落，且已逃脫不知去向。動保處強調，已請警方調閱相關監視器畫面，絕對會查辦到底。

    民眾發文中指出，朋友於16日欲赴高鐵台南站搭車時，在途中該輛白色小貨車旁有一個黑色物體被甩來甩去，靠近一看發現竟是一隻黑色狗狗，趕緊加速告訴駕駛，駕駛才不慌不忙地慢慢停車將狗抱起，當時狗狗的舌頭發紫，眼睛已上吊，擔心狗狗的安危，引發網友氣憤議論，許多人轉發貼文，紛紛向動保處檢舉。

    動保處指出，昨晚接獲通報後，已立即聯繫警方調閱車主資訊並偕同前往調查，飼主為一名老先生，表示當天開車帶狗兜風時，犬隻不慎掉落，經機車騎士提醒才發現，有將犬隻安置回車上，當時犬隻狀況無大礙，但後續帶至田裡安置時，犬隻不慎掙脫鍊繩逃脫，現已不知去向。

    動保處強調，由於飼主堅稱狗已逃脫，目前尚無法查明犬隻健康狀態，已請警方協助調閱相關監視器畫面，後續將再請飼主到案說明並釐清案情。有鑑於飼主疑涉傷害動物情節重大，且未能交代犬隻流向，絕對會鍥而不捨、追查到底，積極找尋犬隻的下落並依法查辦。

    動保處也呼籲，飼主攜帶寵物外出，應做好妥適防護措施，避免將寵物暴露在可能遭受傷害的高風險環境下，影響交通安全及造成動物傷害。依據動保法第5條第2項第4款規定：飼主對於其管領之動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害。違者最高可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

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